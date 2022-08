Gál Mária;

háború;orosz ellenzék;

2022-08-25 19:31:00

Csak a hivatalos propagandagépezet terméke az a kép, hogy Putyin és háborúja mögött egy lelkes többség áll

Az orosz nép talán sosem volt ennyire elbizonytalanodva.

Mintegy 16 500 embert vettek őrizetbe Oroszország-szerte a háború elleni tiltakozás miatt az ukrajnai invázió kezdete óta eltelt 6 hónapban - derült ki az ODV -Info független emberi jogi csoportnak a féléves évforduló kapcsán közzétett adataiból. (Maga az OVD-Info is a külföldi ügynökké nyilvánított, majd betiltott orosz ellenzéki szervezetek egyike. 2011-ben az elcsalt parlamenti választások elleni tömeges tüntetések monitorozására önkéntesek által létrehozott csoportosulás rövid idő alatt a putyini elnyomást dokumentáló legfőbb projektté nőtte ki magát. Szorosan együttműködött a Memorial Emberi Jogi Központtal, amelynek tavaly év végi végleges felszámolása világszerte döbbenetet váltott ki. Az OVD-Info honlapját 2021. december 25. óta blokkolja a Hírközlési, Informatikai és Tömegmédia Felügyeleti Szövetségi Szolgálat, a Roszkomnadzor. )

Az orosz szervezet adatai szerint az őrizetbe vételek túlnyomó többsége a harcok első hónapjában történt, mielőtt a duma elfogadta a háborút bíráló minden megnyilvánulást kriminalizáló törvényt. A legtöbb őrizetbe vétel Moszkvában és Szentpéterváron történt. Közülük több mint 3800-at olyan bűncselekményekkel vádoltak meg, amelyek büntetésként pénzbírságot vonnak maguk után, de az ismertebb neveket letöltendő, akár 15 éves börtönbüntetésre ítélték vagy ítélhetik, amiért a hatóságok által "hamisnak" minősített információkat terjesztettek az orosz fegyveres erőkről.

A pénzbírságra ítélt esetek áprilisban érték el a csúcspontot, 900-t, ez augusztusra 333-ra csökkent. Legalább 224 ember ellen indult büntetőeljárás olyan cselekmények miatt, mint például az Ukrajnában zajló orosz "különleges katonai művelet" "háborúnak" vagy "inváziónak" nevezése – áll a szervezet jelentésében.

Emellett az elmúlt hat hónapban 74 szervezetet minősítettek "külföldi ügynöknek", további 15-öt pedig "nemkívánatosnak" az OVD-Info szerint. A The Moscow Times ellenzéki portál szerint eközben az orosz független internetfelügyeleti szerv, a Roszkomszvoboda augusztus 23-án arról számolt be, hogy

(Gyakorlatilag a teljes orosz ellenzéki médiát felszámolták, emigrációra kényszerítették a szerkesztőségeket és újságírókat egyaránt. Betiltották a Facebookot és az Instagramot, mint "szélsőséges" szervezeteket, korlátozták a Twitterhez való hozzáférést is.) A hónap elején az orosz főügyészség hozta nyilvánosságra, hogy a háború kezdete óta 138 000 weboldalt blokkoltak vagy töröltek.

A 146 milliós országban elenyészőnek tűnhet 16500 tiltakozó meghurcolása, ám az évek óta egyre erősödő hatósági erőszak és szervezett elnyomás, megfélemlítés közepette nem elhanyagolható szám. És nem is lezárt, hiszen minden elnyomás és a hatalom által megszállt orosz média által közvetített hamis kép ellenére még mindig akadnak, akik látványosan vagy kevésbé látványosan, de szembeszállnak Putyin erőszakszervezeteivel és háborújával. Szerdán tartóztatták le Jevgenyij Rojzmant, Jekatyerinburg 2013-2018 közötti polgármesterét, aki később az Echo Moszkvij rádió munkatársa lett. Őt is, mint korábban több ismert ellenzékit, az orosz fegyveres erők lejáratása címén indított büntetőeljárás keretében vették őrizetbe, öt év börtönbüntetésre is számíthat.

Ezt megelőzően, hétfőn, az orosz nemzeti zászló napján, a moszkvai rendőrség több utast vett őrizetbe a metrón egy razzia során, mintegy „megelőzésképpen”. Az OVD-Info szerint a letartóztatások célja az ünnep alkalmával esélyesnek tartott tiltakozó megmozdulások megakadályozása volt. A monitoring szervezet úgy tudja, hogy a letartóztatottak között 33 aktivista és újságíró volt, néhányukat a metró arcfelismerő technológiája jelölte meg őrizetbe vételre.

A hírhedt Wagner csoport már a börtönökben is toborozza az önkénteseket, hivatalos toborzó irodák sorát gyújtották fel ismeretlenek országszerte. Hiába ígérnek az orosz átlagot messze meghaladó béreket és hosszú távú juttatásokat, az önkéntesek igen lassan gyűlnek. Amint arról nemrég a Népszava is beszámolt, a minimumcél, hogy a 85 orosz régió mindegyike legalább egy 400 fős önkéntes zászlóaljt kiállítson, a Kreml vágyálma maradt, eddig csupán 19 régióban sikerült 90-500 fő közötti alakulatot összehozni.

Az Oroszországba menekült vagy sok esetben inkább deportált mintegy egymillió ukrán menekültet az orosz hatóságok, a Nemzetközi Vöröskereszt mellett viszont sok névtelen, háború ellenes orosz önkéntes segíti, sok esetben abban, hogy tovább tudjanak menni. Ezekről a hálózatokról az orosz ellenzéki média számolt be. A névvel vagy név nélkül nyilatkozó önkéntesek elmondták, hogy munkájukkal jár a büntetőjogi felelősségre vonás veszélye. Sokukat meghurcolták vagy megfenyegették a hatóságok, állandó akadályokba ütköznek, sokszor be sem engedik őket a menekültközpontokba. Főleg azért, mert ezek a háborúellenes önkéntesek igazolták vissza az orosz területen működő „szűrőközpontok” létezését. Sokan feladták és elmenekültek az országból, mások viszont továbbra is dolgoznak és adományokat gyűjtenek a háború elől választás hiányában Oroszországba menekült vagy deportált ukránok megsegítésére.