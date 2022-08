nepszava.hu;

lopás;Zugló;Fővárosi Nagycirkusz;

2022-08-26 09:17:00

A Fővárosi Nagycirkusz büféjéből is lopni szeretett volna, de már a rácsok mögött van

Bűnös szériát szakítottak meg a fővárosi rendőrök.

Augusztus huszonharmadikán éjszaka valaki betört egy zuglói vegyesboltba, s elvitte a kassza tartalmát.

Az esetet felderítő nyomozók premier plánban láttak mindent, s egyikük felismerte az elkövetőt, a 20 éves V. Norbert személyében. Azonnal körözést adtak ki, a fiatal tolvajt már másnap el is csípték: éppen a Fővárosi Nagycirkusz büféjét akarta volna megcsapolni, csak ebben a biztonsági őrök megakadályozták. V. Norbertet végül összesen hat betöréssel gyanúsították meg, az eljárás adatai szerint ugyanis a csemegeüzleten és a cirkuszon kívül néhány napon belül egy zöldségesbódét, egy raktárat és egy konténert is feltört Zuglóban, míg a XIII. kerületben egy lakásba hatolt be. A gyanúsított beismerő vallomást tett, a zuglói nyomozók őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. - közölte oldalán a rendőrség.