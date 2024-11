Jégrevü a levegőben

Több mint tíz éve nem volt jégcirkusz a Fővárosi Nagycirkuszban, és lényegében most sincs. Az egészen augusztus végéig látható, Jégbe zárt cirkuszvilág - Antarktisz gyermekei inkább revü, néhány artistaszámmal, köztük több olyannal, amelynek az ég egy adta világon semmi köze a jéghez. Tavaly nyáron kiugró sikert aratott az Atlantisz gyermekei című műsor, még plusz előadásokat is be kellett tenni belőle. Az a víz misztériumát igyekezett körüljárni, egy hatalmas, szökőkútszerű, alakját temérdek formájúra és színűre változtatni képes, elmésen grandiózus masina volt a fő látványelem, és szintén leginkább revünek tekinthető volt a műfaj.