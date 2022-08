MTI-Népszava;

A német külügyminiszter: nem szabad mindenért az orosz embereket felelősségre vonni

Annalena Baerbock szerint nem lehet lemondani örökre az Oroszországban élő 140 millió emberről.

Fontos, hogy olyan megoldást találjunk az orosz vízumtilalom kérdésére, amely mindenki aggályait figyelembe veszi, ugyanakkor nem volna szabad mindenért az orosz embereket felelősségre vonni - hangsúlyozta Annalena Baerbock német külügyminiszter Jeppe Kofod dán külügyminiszterrel közösen megtartott pénteki sajtótájékoztatóján Koppenhágában.

Annalena Baerbock szerint fontos, hogy szem előtt tartsuk, „a jelenlegi brutális háborús helyzetben nem mondhatunk le örökre az Oroszországban élő 140 millió emberről”. A német külügyminiszter elmondta, hogy a tárgyalások során több nézőpontból is megvizsgálják a kérdést, szerinte ugyanis nem tagadhatják meg a beutazási engedélyt olyan újságíróktól vagy kutatóktól, akik egyébként veszélyeztetve vannak Oroszországban. Beszámolt arról, hogy az ukrajnai háború kezdete óta valamivel csökkent az orosz turisták száma Németországban, ugyanakkor elismerte, hogy egészen más helyzetben vannak azok az országok, amelyeket csak egy határ választ el Oroszországtól.

A dán diplomácia vezetője azonban radikálisabb álláspontot képviselt a kérdésben. Jeppe Kofod a sajtótájékoztatón azt mondta, nagyon erős provokációnak tekinti, hogy a dél-európai strandokon megannyi orosz turistát látni, miközben az ukrajnai lakosok saját országukban a saját szabadságukért küzdenek. Kofod német kollégáját megerősítve ugyancsak egységes európai megoldást szorgalmazott, amely szerinte „határozottan jelezné Vlagyimir Putyinnak és Oroszországnak, hogy következményekkel jár, ha törvénytelenül és kíméletlenül megszállnak egy európai országot”. Hozzátette, Európa közösen, együttes erővel tudna igazán hatást gyakorolni Putyinra.

Az Oroszországgal határos Lettország, Észtország és Litvánia, de Csehország is már korlátozásokat vezetett be az orosz turisták vízumkérelmeire. Finnország - amelynek Oroszországgal közös határa mintegy 1340 kilométer hosszú - szeptemberben vezeti be a korlátozást az orosz beutazókra, de Lengyelország sem idegenkedik ettől.

Olaf Scholz német kancellár az elmúlt hetekben többször is hangoztatta, hogy „ez Putyin háborúja, nem az orosz embereké”. A kancellár, mint mondta, emiatt nagyon nehezen küzd meg a gondolattal, hogy az orosz állampolgárokat ilyen szankcióval sújtsák. Hangsúlyozta, hogy nem szabadna így általánosítani, ugyanakkor elismerte, hogy megérti az Oroszországgal határos államok döntését az oroszokra vonatkozó beutazási tilalomról.

Annalena Baerbock német külügyminiszter jövő héten Prágában igyekszik összhangba hozni a német álláspontot az EU többi tagországának álláspontjával.