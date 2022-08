Angol topcsapathoz igazolhat Szalai Attila a hétvégén

P. L.;

Szalai Attila;Premier League;szerződés;

2022-08-26 20:48:00

Török sajtóhírek szerint a Premier League-ben jelenleg ötödik helyezett Brighton veszi meg a magyar válogatott labdarúgót.

A török As Marca úgy tudja, magyar válogatott védője, Szalai Attila még a hétvégén leszerződhet az angol élvonalbeli Brighton csapatához. Értesüléseik szerint a jelenleg a török Fenerbahce légiósaként futballozó védőnél elvégzik az orvosi vizsgálatokat és ezt követően meg is történhet az aláírás.

Szalai Attilát a hírek szerint mintegy 15 millió fontért vásárolhatja meg a Premier League-ben jelenleg ötödik helyezett angol klubcsapat. Ez a korábbi várakozásokat is felülmúlja, ugyanis a Transfermarkt szerint a magyar válogatott játékos értéke 12 millió euró, A Fenerbahce pedig 15 millió eurót szeretett volna kapni érte legalább.

A játékost tavaly januárban 2,3 millió euróért igazolt a ciprusi Apóllontól a török élvonalbeli Fenerbahcéhoz. A tervek szerint a 24 esztendős magyar védő hétvégén aláírandó szerződése 2026 júniusáig szól majd.

???? ???? ???????? Attila Szalai will undergo medical tests and then sign as new Brighton player in the weekend. Full agreement with Fenerbahçe for £15M fee. #BHAFC



???????? Szalai will sign contract until June 2026 with Brighton pic.twitter.com/GotqkEFpU1