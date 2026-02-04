Ennek a karriernek nem így kellett volna alakulnia

Egy végtelenül alázatos és szerény játékos, három éve úgy nézett ki, hogy topligás csapatnak lehet meghatározó hátvédje. Aztán jött egy hiba, abból egy lejtmenet, amiből kimászni azóta sem sikerült neki, legfeljebb megakadályozni a további süllyedést. Szalai Attila a számára biztonságot és sikert jelentő török bajnokságban sem lelt másodjára otthont, most Lengyelországban próbálkozik megtalálni a fordulópontot.