Korom Milán;

Forma-1;

2022-08-28 17:22:00

Verstappen másik ligában: a 14. helyről rajtoló holland már féltávnál az élre állt

A Red Bull kettős győzelmet ünnepelhetett a Belga Nagydíjon.

Jövőre is megrendezik a Forma-1-es Belga Nagydíjat – jelentették be a szervezők mintegy egy órával a vasárnapi futam előtt. A Spa-Francorchamps-i viadal jövője nem volt biztosított, a szervezők többek között ezért is költöttek súlyos összegeket a pálya felújítására. Az már biztos, hogy a 2023-as versenynaptárba bekerül majd Las Vegas, de visszatér Kína, illetve Katar is.

Szombaton Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája volt a leggyorsabb, ugyanakkor a címvédő motor és egyéb komponenscserék miatt csak a 14. helyről rajtolhatott. A fogadóirodák viszont így is az ő sikerére fizették a legkisebb odsszot. Hasonló okból összesen nyolc pilóta kapott rajtbüntetést, míg az első sorból Carlos Sainz Jr. (Ferrari), valamint Sergio Pérez (Red Bull) indulhatott.

A mexikói rosszul kapta el a rajtot, Fernando Alonso, Lewis Hamilton és George Russell is elé került. A kétszeres és a hétszeres világbajnok aztán összeütközött, Hamilton versenye véget is ért, Pérez viszont pillanatok alatt újra a második helyen találta magát. A második körben Nicholas Latifi dobta el a Williamsét, a kanadai pilóta a pályára visszasodródva kiütötte a 33. születésnapját vasárnap ünneplő Valtteri Bottast.

Amíg Hamilton és Bottas autóját eltávolították a pályáról, a biztonsági autó mögött köröztek, az ötödik körben indult újra a verseny. Három körrel később Versteppan már a harmadik helyen haladt Sainz és Pérez mögött, a holland villámgyorsan áthámozta magát a mezőnyön.

A 11. kör végén Sainz az élről kiállt kereket cserélni, Versteppen pedig csapattársát megelőzve átvette a vezetést. A holland a 15. kör végén állt ki új abroncsokért, eközben az ugyancsak a mezőny hátsó feléből rajtoló Charles Leclerc támadta Pérezt. A két autó összeért, a monacói pedig látványosan lassulni kezdett, Russell a következő körben meg is előzte Leclerc-t.

A 18. körben Verstappen utolérte Sainzot, s bántóan simán kerülte ki a spanyolt. A 21. körben Pérez követte csapattársa példáját, s hasonló módon előzött. A 26. körben Sainzot és Leclerc-t másodszor is kihívták a bokszba, a két Ferrarin nagyon nem akart működni a közepes abroncs. Két körrel később Pérez is kiállt, a mexikói simán visszatért Sainz elé.

Miután az első két hely sorsa idejekorán eldőlt, Russell próbált gondoskodni arról, hogy ne fulladjon teljesen unalomba a futam, a fiatal brit megkezdte a felzárkózást Sainzra, ám a csörte végül elmaradt, volt még tartalék a Ferrariban.

Leclerc két körrel a leintés előtt még kiállt kereket cserélni, hogy elvegye Verstappentől a leggyorsabb körért járó bónusz pontot. A monacói nem járt sikerrel, ráadásul túl gyorsan hajtott be a bokszutcába, így öt másodperces büntetést kapott, ezáltal pedig még az ötödik helyet is elvesztette Alonsóval szemben.

„Elég eseménydús első kör volt, nem volt könnyű kimaradni a kalamajkából. Az autó nagyon jó volt, és jól tudtam vigyázni az abroncsokra, így tudtam az élre állni. Most kiélvezem ezt a győzelmet, aztán meglátjuk, mire leszünk képesek Hollandiában” – sommázott Verstappen, aki idén kilencedszer, pályafutása során pedig 29. alkalommal nyert F1-es futamot.

„Nagyon rosszul rajtoltam, de sikerült visszajönnöm. Ennél többen bíztam, de Max szinte repült a pályán, más szintet képviselt. A csapat számára ez egy remek eredmény és ez a legfontosabb” – nyilatkozta a második Pérez.

„Sajnos nehezebb volt, amire számítottam. Jó volt a rajt, de sokat csúszkáltam, nem működtek az abroncsok. Legalább a dobogó meglett… Maxék egy másik ligában voltak, nem tudtuk harcra késztetni őket. Meg kell értenünk, miért történik ez” – fogalmazott a csalódott Sainz.

A világbajnokság egy hét múlva Hollandiában folytatódik.