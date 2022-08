Marnitz István;

áramár;gázár;háztartási energia;

2022-08-30 08:00:00

Újabb csúcsot döntött az áram ára

A folytatódó energiapiaci őrület az átlagnál magasabb háztartási fogyasztás díjainak további emelésével is fenyeget.

Hétfőn ismét csúcsot döntött az áram piaci ára a Hupx nevű magyar tőzsdén. A honlap adatsora szerint egy megawattóráért (MWh) 731 eurót kértek. Ez egyetlen nap alatt 34 százalékos drágulás, illetve 3 százalékkal haladja meg a pénteken beállt, 709 eurós eddigi csúcsot.

Csak viszonyításképp, ugyanez a termék évtizedekig 20 és 100 euró között ingadozott, de 2020 áprilisában éppenséggel 6,61 eurón állt. De hogy kissé lejjebb hozzuk a földre az adatokat, lapunk számításai szerint a mostani rekord kilowattóránként (kWh) pont 300 forint azért az áramért, amelynek rezsicsökkentett, lakossági ára körülbelül 36,2 forint. Ráadásul ebben – közgazdaságilag teljességgel indokolhatatlan módon – az áram mint termék árát ma már csak mintegy 5,1 forinton tartják nyilván: a fennmaradó részt az adókon túl rendszerhasználati díj címén a - kormányfői jóbarát, Mészáros Lőrinc érdekeltségét is maguk között tudó – hálózatüzemeltetők kapják. De még az áram – méltán nagy felhördülést kiváltó - „lakossági piaci ára” is „csak” 70,1 forint. Igaz ugyanakkor, hogy a lakossági áramárat éppenséggel nem is kellett volna emelni, hisz a Paksi Atomerőmű változatlanul kWh-nként 12 forintért bőven megtermeli a lakosságnak elegendő áramot.

Bár az irányadó német kereskedés 660 eurón állt, a Bloomberg – a Portfolió tolmácsolásában - arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2023-as szerződéses árak tegnap először lépték át a lélektaninak számító, ezer eurós határt.

A piaci gázárak tegnap ezzel ellentétes irányt vettek. Miközben pénteken az irányadó, Ttf nevű holland tőzsdén MWh-nként 340 euró ért újabb történelmi csúcsra a gázár, addig tegnap – az orosz-ukrán háború február végi kitörése óta nem látott mértékben – 280 euróig estek. A csökkenés hátterében a Robert Habeck német gazdasági miniszter vasárnapi nyilatkozata állhatott, miszerint a az ország gáztárolóit immár 85 százalékban teletöltötték gázzal, amely érték a vártnál gyorsabban nő. E piac szintén elborzasztó – mondhatni összeurópai gazdasági válságot okozó – adatai szerint ugyanez az – elmúlt évtizedek során általában 10-30 euróba kerülő – földgázmennyiség 2020 május 21-én 3,8 eurót kóstált holland tőzsdén. A Ttf pénteki csúcsa számításunk szerint köbméterenként 1355 forintot jelent. A 101 forintos, rezsicsökkentett lakossági díjban ugyane gáz mint termék árát 50 forinton tartják nyilván, a „lakossági piaci tarifán” belül pedig e tétel mintegy 700 forint.

A piaci energiaáremelkedés közvetlenül elsősorban a lakosságon kívüli vevőket érinti. Igaz, ez oly húsba vágó, hogy a termékek árainak többszöröződésével, mi több, számos ágazatot elsöprő csődhullámmal is fenyeget. Mindazonáltal ennek nyomán az átlagnál magasabb háztartási fogyasztás díjainak további emelése is borítékolható.