Népszava;

Színház- és Filmművészeti Egyetem;kizárás;M. Tóth Géza;doktori iskola;

2022-08-30 06:15:00

M. Tóth Géza egykori rektort is kizárta a Doktori Tanácsból az SZFE, egyre többen tiltakoznak a tisztogatás ellen

A Népszava információi szerint M. Tóth Géza egykori rektort is kizárta a Doktori Tanácsból a Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa.

„A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola, mely egyedülálló, unikális doktori (DLA)-képzéseket visz, közel került ahhoz, hogy elveszítse akkreditációját, többek között a doktori törzstagok és a tudományági megfelelést mutató professzorok kritikusan alacsonnyá vált létszáma miatt” – írják az intézmény még talpon lévő vezető oktatói abban a levélben, melyet hétfőn küldtek a Magyar Felsőoktatási Habilitációs Bizottságnak (MAB). A Népszava szerkesztőségének birtokába jutott levélben annak szerzői kitérnek arra, hogy mindannyian az Európai Felsőoktatási Térség törvényes és szakszerű működésért felelnek, közös érdekük a nemzetközi akkreditációk megőrzése.

Felhívják a figyelmet: ez került veszélybe most, amikor az SZFE új rektora, Rátóti Zoltán egyeztetés és indoklás nélkül azonnali hatállyal megszüntette Karsai György professzornak, a Doktori Iskola vezetőjének munkaszerződését. Hovatovább, az egyetem új szenátusa egyeztetés és indoklás nélkül azonnali hatállyal visszahívta Jákfalvi Magdolna színháztörténész professzort a Habilitációs Bizottság elnöki tisztjéről, és helyére kijelölte Balázs Géza nyelvész egyetemi tanárt nevezte meg, akit egyúttal a Doktori Tanácsba is delegáltak. Ahogy kiemelik, mindezekről a változásokról ők maguk is a sajtóból értesültek.

Információink szerint korábban a szenátus a Doktori Tanácsból kizárta M. Tóth Géza egykori rektort és Balázs Gábor egyetemi tanárokat, így a grémium mostanra „filmtudománymentessé” vált. Az oktatók emlékeztetik a MAB vezetőit, hogy a modellváltás nyomán úgy határoztak: a Doktori Iskola akkreditációs engedélyét megadták 2025-ig, amennyiben a monitoreljárás feltételeként a doktori iskola a hiányosságok pótlására vonatkozó intézkedési tervét 2022. november 30-ig megküldi a MAB-nak. Ám - ahogy fogalmaznak - az egyetem vezetése külön eljárásban vizsgálta át a doktori képzést, párbeszéd helyett diktátumokkal élve.

Karsai György, aki korábban kifejtette az egyetem szenátusának, hogy Rátóti Zoltánt teljesen alkalmatlannak tartja a rektori pozícióra, nincs jobb véleménnyel Balázs Gézáról sem, akinél, - ahogy a 444-nek adott interjújában hangsúlyozta -, a tudományszaki inkompetencia egészen nyilvánvaló. Ergo sosem foglalkozott színház- vagy filmtudománnyal. Balázs Géza, a DUE - korábbi nevén a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete - Médiahálózat alelnöki bemutatkozásában az írja, hogy négy pálinkáról szóló könyve óta számítják egyesek a minőségi magyar pálinkakultúra föllendülését. A nyelvész, most politikai erővel kinevezett oktató két évvel ezelőtt a DUE online lapjában kifejtette, hogy az egyetemi oktatásban nagyon szereti a szellemi szabadságot. „Az egyetem végülis a tudományok csúcsa, lehet kutatni, elméleteket gyártani, és amit fontosnak tartok: alkalmazni.”

Az eddig megszólaló közéleti szereplők és szakmai szervezetek mellett elfogadhatatlannak tartja Karsai György elbocsátását a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia is. „Karsai György több mint negyedszázadon át az SZFE szellemi arculatát meghatározó oktató volt. Néhány hónap múlva tölti be hetvenedik életévét, amikor a hatályos jogszabályok szerint egyetemi tanárként nyugdíjba kell vonulnia, és ami után professor emeritusi kinevezés illette volna meg. Karsai György eltávolításának ténye és megalázó körülményei a magyarországi egyetemi, tudományos és művészeti közösség szakmai normáinak súlyos megsértését jelentik” – írták közleményükben, amelynek aláírói között szerepel Hegedűs D. Géza a Mozgókép- és Színházművészeti Osztály osztályelnöke is, aki ma is tanít az SZFE-n. (Kerestük őt, de nem kívánt nyilatkozni, mondván, a SzIMA nyilatkozatához nincs mit hozzáfűzni.)

Mindezekkel párhuzamosan újabb nyílt levében tiltakoznak a Színház- és Filmművészeti SZFE Doktori Iskolájának jelenlegi hallgatói, doktorvárományosai és a nemrég végzett doktorai, melyet kedden hoznak nyilvánosságra – értesült a Népszava. Az ifjú értelmiségiek és művészek elsősorban tiltakoznak Karsai György, az intézmény vezetőjének méltatlan felmentése ellen, azt minden szakmaiságot semmibe vevő, felelőtlen döntésnek tartva. Az aláírók száma folyamatosan nő lapzártánk után is. Ami teljesen érthető, lévén, hogy a NER még nem végzett ekkora pusztítást a posztdoktori képzések terén, az SZFE Doktori Iskola eddigi a béke szigete volt – az alapképzésen folyó tisztogatásokhoz képest, és Karsai elküldésével és a Doktori Tanács tagcseréivel a jelenleg még aktív hallgatók jövője igencsak kérdésessé vált. Azaz semmi garancia nincs arra, hogy az intézmény tudja teljesíteni a hallgatókkal szemben szerződésben vállalt feltételeket.

A levélben a tiltakozók visszaidézik, hogy 2020-ban az SZFE alapítványi tulajdonba került. A modellváltás erőszakosan és gyorsan zajlott le. Hangsúlyozva: számos tanár elhagyta ekkor az egyetemet, Karsai viszont tanítványai és doktorandusz hallgatói miatt maradt. Úgy fogalmaznak, hogy a Doktori Iskolát az utóbbi két év során, ellenszélben is a hallgatók és a tudomány szempontjait a legelső helyre téve, a legmagasabb szakmai színvonalon vezette, véleményét mindig nyíltan vállalta. Az egyetemi autonómia fontosságába vetett hitét megőrizte, az új vezetéssel pedig mindvégig egyenesen és elegánsan kommunikált. Továbbá kiemelik, hogy Karsai György egész életművéből az következne, hogy iskolateremtő munkájának folytonosságát professor emeritus cím adományozásával garantálják.