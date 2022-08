P. L.;

medvebocs;kutyák;orvvadászat;Erdély;

2022-08-29 22:33:00

Kutyáival tépetett szét egy medvebocsot egy juhász Erdélyben, majd elbüszkélkedett vele a Facebookon

Szakértők szerint elképzelhető, hogy az efféle tett gyakrabban fordul elő, mint hinnénk, az viszont új, hogy ezzel valaki el is dicsekedjen a közösségi médiában.

A Hargita megyei juhosok nevű Facebook-csoportba töltött fel egy juhász egy felvételt, amelyen körülbelül nyolc kutyája egy pici medvebocsot tép darabokra. A férfi közbelépés helyett kiáltásaival uszította kutyáit az ölésre - számolt be róla a Transtelex.

A felvétel egy idő után eltűnt a mintegy 11 ezer tagot számláló csoportból. Előtte a legtöbb hozzászóló figyelmeztette a juhászt, hogy törölnie kellene a felvételt, mert baja lehet belőle, mire azonban a férfi kijelentette, hogy nem fél senkitől. A hozzászólások között állítólag olyanok is akadtak, akik dicsérték a kutyákat.

A Transtelex kérdésére Domokos Csaba medvékkel foglalkozó biológus közölte, a felvételt eljuttatta a Hargita, a Maros, illetve a Vrancea megyei környezetvédelmi hatóságokhoz, illetve a Hargita Megyei Rendőrfőfelügyelőséghez is. Szerinte egyébként sokkal gyakrabban történik ilyesmi, mint gondolnánk, az viszont újdonság, hogy valaki még el is büszkélkedjen ezzel a közösségi médiában. Hozzátette, úgy értesült, hogy az anyamedve is a közelben volt, az egyelőre nem derült ki, hogy vele mi történt. Szabó Szilárd, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség osztályvezetője szerint aránylag kevés, medvékkel kapcsolatos orvvadászatról szóló bejelentés érkezik a hatóságokhoz hivatalosan (ilyen esetekben egyébként a rendőrség, illetve a környezetvédelmi őrszolgálat jár el), de szintén úgy vélekedett, hogy az esetek valós száma ennél magasabb lehet.

Szabó Szilárd szerint a felvételt feltöltő férfi vagy nincs tisztában az eset súlyával, vagy valamilyen érzelmi viszonyulás áll a dolog hátterében. Hangsúlyozta ugyanakkor a média felelősségét is, amely a medvék vonatkozásában rendre az emberrel való konfliktusokról, károkozásokról, adott esetben véres eseményekről számol be. Mindenesetre ha a hatósági kivizsgálás valakit vétkesnek talál védett állat szándékos elpusztításában, az bűncselekmény elkövetőjének számít, amiért medve esetében 40 ezer eurós kártérítést kell fizetnie, de akár börtönbüntetés is kiszabható érte.