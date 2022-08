nepszava.hu;

Orbán Viktor;nyaralás;Horvátország;

2022-08-30 09:13:00

Orbán Viktor teljesen kimerült, ezért ment el több hét szabadságra

A Századvég szakértője úgy látja, az utóbbi hetekben abszolúte pótolható volt a miniszterelnök.

„Ez valóban húzós év volt a miniszterelnök számára, bárkit megviselt volna. Elfáradt, kimerült, egyszerűen szüksége volt a hosszabb pihenésre” - mondta el a Blikknek egy, a kormányfőhöz közel álló informátor.

A lap megjegyzi, Orbán Viktor több hetet töltött Horvátországban, nem posztolt, leginkább a helyiek bejegyzése alapján lehetett tudni, merre járhat. Nagy feltűnést keltett, amikor Németh Zsolt oldalán meghökkentően hosszú szakállal jelentkezett.

„IIyen hosszú arcszőrzettel kevesen láthatták az elmúlt esztendőkben, de egyébként Orbán Viktor azon férfiak körébe tartozik, akik a szabadságuk idején nem minden nap borotválkoznak. Ám ez nyilván megváltozik, hiszen a mostani hét második felében már itthon lesz, újra munkába áll – mondta az informátor. A miniszterelnök járt Brac szigetén, Milna településen, ahonnan augusztus 6-án egy étterem vezetője osztotta meg az Instagram-oldalán a fényképet, amelyen a magyar miniszterelnök még megborotválkozva, színes nyári ingben, kék rövidnadrágban pózolt. Rá egy napra motorcsónakra ült, mely elromlott, a múlt hétvégén pedig együtt vacsorázott Zoran Milanovic horvát államfővel.

Kiszelly Zoltán, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója is meglepődött Orbán többnapos borostáján, de úgy vélte, teljesen elfogadható, hogy a szabadsága alatt kicsit ellazult. „A magyar politikában és a Fidesz naptárában a júliusi tusnádi beszéd, valamint az augusztus 20-i nemzeti ünnep között nem történik semmi. Ez mindig is a nyaralás időszaka volt. A kormány meghozta a legfontosabb döntéseket, így Orbán Viktor is megtehette, hogy elutazzon. Navracsics Tibor miniszter tárgyal az Európai Bizottsággal, a kormányülést a miniszterelnök helyettese, Semjén Zsolt vezette, a tűzijátékról az operatív törzs, illetve a szakminiszter döntött. Valójában nélkülözhető volt Orbán Viktor” - magyarázta a szakértő.