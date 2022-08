nepszava.hu;

2022-08-30 12:18:00

Akár egy évet is várhat, aki most új autót szeretne

Eközben minden korábbinál jobban pörög a használtautó-biznisz.

Egy évet is várni kell, ha valaki most szeretne új autót vásárolni, készletről elvihető autókat levadászni pedig komoly utánajárást igényel. A szállítási idők terén egyelőre nem látható csökkenő tendencia, miközben az új autók ára átlagosan 20–40 százalékkal emelkedett az elmúlt évben – mondta el az MFor kérdésére Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (GÉMOSZ) elnöke.

Ennek oka a korábban már sokszor emlegetett csiphiány, melyet tovább tetéz az alumíniumötvözetekhez használt magnézium hiánya. A szalonok többsége csak bemutatóautót tart, a legtöbb gyár 5-10 százalék befizetését követően csak ügyfélrendelésre gyárt. Az előleget a megrendeléskor érvényes ár alapján állapítják meg, és az ár nem változik, amíg a vevő hozzájut a kocsihoz. A fennakadás jóformán valamennyi autógyártót – távol-keletieket és európaiakat – egyformán érint, ami jelentős hatással van a használtautó-piacra is, ami minden idők rekordját éli. „A probléma azonban, hogy most Nyugaton is kelendőbbek lettek a jobb minőségű használt autók, az áraik is sokat emelkedtek, így mindinkább a régi, ott már eladhatatlan, a biztonsági és károsanyag-kibocsátási normákat alig-alig teljesítő autó kerül be az országba, ami nagyon rossz tendencia” - tette hozzá Gablini Gábor.

A legtöbb kereskedő tapasztalata szerint az emelkedő árak és a romló reálkeresetek azt eredményezik, hogy itthon az új autókkal szemben növekszik a használt, azon belül is az idősebb, az emberek számára megfizethetőbb autók eladásának aránya.