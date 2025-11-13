Egyértelmű célja, hogy az európai autóipar érdemben képes legyen szembeszállni a kínai versenytárssal
Dolgoznak a hiba elhárításán, Navracsics Tibor tárcája türelmet kér.
Ez az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) előterjesztéséből derült ki.
Egy napra tervezték a leállást, de kedd óta szünetel az ügyintézés. A Miniszterelnökség szerint a rendszer üzemeltetője dolgozik a hiba elhárításán.
Eközben minden korábbinál jobban pörög a használtautó-biznisz.
Az év első 11 havában ötödével kevesebb új személyautót adtak át nálunk, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A koronavírus csak a zöld járművek és a motorkerékpárok forgalmát nem vetette vissza.
Már maguk a gépjárműimportőrök is egyre hangosabban követelik az elavult, környezetszennyező autók importkorlátozását. A kormány még dolgozik az ügyön.
A Porsche Hungária kapta a legnagyobb, több mint 54 milliárd forintos megbízást azon a tenderen, amelyen összesen 82,5 milliárd forintot költ az állam gépjárművekre – derült ki az európai közbeszerzési értesítőből (Tenders European Daily).
510-1140 forintot kell fizetni azokra a napokra, amelyeken a gépjármű nem rendelkezett érvényes kötelező gépjármű felelősség biztosítási szerződéssel.
Azt nem árulják el, hogy ez hány autót jelent és ezeket kik fogják használni.
Egy gépjármű-kereskedő vállalkozás húsz gépjárművét és több mint 3 tonna műanyag ablakokból álló árukészletét foglalta le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a költségvetésben okozott kár megtérítése érdekében - közölte az adóhivatal az MTI-vel.
Az ORFK 2015-ben 5019 alkalommal folytatott eljárást gépjármű feltörése miatt: tavaly leggyakrabban pénzt (681 alkalom), illetve laptopot, notebookot vagy táblagépet loptak az autókból (587 eset). Az ORFK statisztikája szerint célpontként szinte minden szóba jöhet, ami mozdítható: például cipő, gyümölcs, pálinka, sőt méhkaptár is.
Egyre inkább kockázatarányos díjakat alakítanak ki a hazai gépjármű-felelősségbiztosítók, az autósok személyre szabottabb díjat fizetnek - hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz).
A Biztosítás.hu és a Netrisk.hu portál gyorselemzése szerint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjak emelkednek - közölte a két szakmai portál a vasárnap hajnalban közzétett, jövő évi tarifák gyorselemzése alapján.
Pénteken indul a kötelező gépjármű-felelősség biztosítási (kgfb) kampány. Igaz, már nem mindenkinek, csak azoknak, akik még 2010. előtt vásároltak gépkocsit. Nekik 2013. december 1-jéig kell felmondani a régi szerződést, ha új biztosítóhoz akarnak menni. A biztosítási szakemberek előrejelzése szerint a díjak átlagosan mintegy 5 százalékkal emelkednek, vagyis az évek óta tartó tarifacsökkentő tendencia megfordul.