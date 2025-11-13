Többe kerül a kötelező

Pénteken indul a kötelező gépjármű-felelősség biztosítási (kgfb) kampány. Igaz, már nem mindenkinek, csak azoknak, akik még 2010. előtt vásároltak gépkocsit. Nekik 2013. december 1-jéig kell felmondani a régi szerződést, ha új biztosítóhoz akarnak menni. A biztosítási szakemberek előrejelzése szerint a díjak átlagosan mintegy 5 százalékkal emelkednek, vagyis az évek óta tartó tarifacsökkentő tendencia megfordul.