fővárosi önkormányzat;rezsiemelés;energiaválság;költségvetés;

2022-08-30 12:59:00

Már a technikai csőd lehetőségét sem zárja ki a Fővárosi Önkormányzat, ha az Orbán-kormány nem fizet

Emellett nagyon kell a kormányzati segítség a BKV-nak, különben napi szintű likviditási gondjai lehetnek a cégnek.

Budapesti idei évi költségvetésének módosítása lesz az egyik kiemelt pontja a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésének - derül ki egy előterjesztésből.

Ezt többek közt az infláció, az energiaválság, valamint a kamatkiadások emelkedése miatt vált szükségessé. Mint a dokumentumban olvasható, Az első féléves adatok alapján az látszik, hogy közel egymilliárd forint szükséges nettó finanszírozási pozícióban ahhoz, hogy a fővárosi intézmények képesek legyenek a megemelkedett energia- és élelmiszerszámlákat kifizetni. Ráadásul a rezsiemelés még csak nem is érvényesül teljesen, mivel több intézmény korábbi évben kötött szerződése most jár le. Azonban a mostani beszerzések azt mutatják, jövőre akár tízszeres emeléssel is kell számolni.

Szintén problémás területnek látja a tömegközlekedés finanszírozását a dokumentum. A helyzetet az állami szerepvállalás évről-évre csökkenő aránya nehezíti. A BKV idei évi üzleti terve már azzal számolt, hogy állami kompenzáció nélkül 24 milliárd forintos likviditási hiány lép fel a cégnél, amely a napi működést veszélyezteti. Amennyiben nem érkezik meg a 14 milliárdos állami kompenzáció, akkor az energiaárak növekedése miatt ) az utolsó negyedévben már likviditási problémák jelentkeznek a BKV-nál. Ezzel együtt ismét problémának látszik az idei évi közösségi közlekedési normatíva kérdése.

- fogalmaznak az előterjesztésben. Emellett többletbevételei is keletkeztek a fővárosnak, elsősorban a magas infláció miatt. Mindezek miatt a városvezetés azt javasolja a közgyűlésnek, hogy hozzák létre az úgynevezett Energia- és Gazdasági Válság Elleni Alapot. Ennek a következő elemei lennének:

Kiadási oldalon a tömegközlekedés energiaigénye miatti többletkiadást, a közvilágítás többlettkiadását, intézményi rezsitöbbletek biztosítását, valamint a megemelkedett kamatkiadások biztosítása szerepel, de ebből finanszíroznák a nehéz helyzetbe kerültek számára létrehozott rezsivédelmi kiadásokat is.