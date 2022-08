Gál Mária;

Oroszország;Oktatás;Sztálin;

2022-08-30 19:30:00

"Hazafias" tanterv és sztálini mintát követő agymosás az orosz iskolákban

Az új orosz, hazafias nevelésórán az elsőtől a negyedik osztályig terjedő évfolyamok diákjait a "hazafiságról" és az "Oroszország iránti szeretetről" fogják tanítani, míg az ötödik osztályos és annál idősebb tanulókat „Kreml-barát narratívákkal fogják etetni Oroszország Ukrajna elleni háborújáról.

Már új, „hazafias” tantervvel kezdhetik az orosz gyerekek a tanévet szeptemberben. Egyetlen új tantárgy jelenik meg a kötelező tanrendben, „beszélgetések a fontos dolgokról" elnevezéssel, de minden bizonnyal a hozzá kapcsolódó tanórákon kívüli foglalkozás-sorozat sem európai értelemben vett választható tárgy lesz. A lett fővárosban, Rigában emigrációból működő orosz független hírportál, a Meduza információi szerint csupán ennek a tananyagnak a kidolgozására 22 millió rubelt (mintegy 146 millió forintot) költött az oktatási tárca. A minisztérium honlapján egyelőre a szeptember – november vége közötti órák tananyagait és tanároknak szánt forgatókönyveket hozták nyilvánosságra, nem tudni, hogy egész éves vagy csak ezen időszakra vonatkozó oktatásról van szó.

Az új tanóra annak a kormányzati igyekezetnek az eredménye, amely küldetésének tekinti, hogy "megvédje az orosz társadalmat a romboló információs és pszichológiai befolyástól". Az új hazafias nevelésórán az elsőtől a negyedik osztályig terjedő évfolyamok diákjait a "hazafiságról" és az "Oroszország iránti szeretetről" fogják tanítani, míg az ötödik osztályos és annál idősebb tanulókat „Kreml-barát narratívákkal fogják etetni Oroszország Ukrajna elleni háborújáról” - írja a Meduza.

Az előírás szerint az első és másodikosokat az orosz természet szeretetére kell nevelni, ezért a diákok majd orosz tájakat nézegetnek, felvételeket hallgatnak a természet hangjairól, és hazafias dalokat hallgatnak. A lecketerv javaslatként tünteti fel a "Hol kezdődik a haza?" című szovjet dal meghallgatását, megtanulását is. A harmadik és negyedik osztályosok óráin "a haza iránti hatékony szeretet eszméjének ápolása" lesz a cél, annak a „megmagyarázása, hogy a "hazát szeretni annyi, mint hazát szolgálni". Ötödiktől már megkezdődnek a közvetlen beszélgetések az ukrajnai "különleges katonai műveletről", a javasolt órai tevékenységek között szerepel egy olyan feladat is, hogy a diákok a hadműveletek modellje alapján oldjanak meg "problémás helyzeteket". Velük már megismerhetik a „különleges művelet" okait, és tanulmányozzák majd az orosz hadsereg "hőseit" és "hazafiait" is.

A nyilvánosságra hozott leckekönyv szerint ezek a következők: a kijevi rezsim által elnyomott donbászi nép védelme, Ukrajna lefegyverzése és annak megakadályozása, hogy a NATO katonai támaszpontokat helyezzen el ukrán területen, ugyanakkor tudatosítani kell azt is, hogy az Ukrajnának nyújtott nyugati katonai segítség meghosszabbítja az ellenségeskedést és növeli a „különleges katonai művelet” halálos áldozatainak számát.

Nyolcadik-kilencedik osztályban elsősorban azt kell majd megértetni a tanulókkal, hogy az orosz katonák hősök, a donyecki és luhanszki szakadár köztársaságok lakói pedig oroszok, ezért fontos, hogy ők „visszatérjenek Oroszországba".

A tizedik-tizenegyedik évfolyamosoknak szóló leckék végén a tanároknak el kell magyarázniuk, mit jelent hazafinak lenni és szeretni a hazát: "Nem lehetsz hazafi, ha csak jelszavakat ismételgetsz. Az igazán hazafias emberek készek fegyverrel a kézben megvédeni a hazájukat….” - emeli ki a szaktárca honlapján olvasható tantervből a Medua.

Nem újdonság, hogy Oroszország bevezeti a “hazafias nevelést”, erről még áprilisban megszületett a döntés Moszkvában. Szergej Kravcov oktatási miniszter ekkor jelezte, hogy ennek keretében már a 7 éves gyermekek számára is kötelező lesz a „hazafias történelemóra”, szeptember 1-jétől pedig minden hetet úgy kell kezdeni az iskolákban, hogy először felvonják az orosz zászlót és elénekelik az orosz himnuszt.

Amint arról lapunk is beszámolt, az orosz Állami Duma július 7-én elfogadta egy országos gyermekszervezet létrehozásáról szóló törvényt. A szervezeteket „önkéntes” alapon hozzák létre az iskolákban, vezetőik nem lehetnek „külföldi ügynöknek” minősített személyek. Az egykori szovjet pionírszövetség mintájára Nási (Miénk) néven felálló gyermekszervezet fontosságát jelzi, hogy a felügyelő testületet maga Vlagyimir Putyin orosz elnök vezeti, jogszabályban rögzített fő feladata pedig a jövő nemzedék hazafias és állampolgári nevelése lesz. Ha az Ukrajna elleni invázió nem lett volna elég, az orosz oktatási rendszer átalakítása érzékletesen bizonyítja – a sztálinizmus visszatért a Kremlbe.