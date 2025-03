Diktátorok uralma – szakácsaik szemén keresztül (Witold Szabłowskival a diktátorok ízvilágáról és Putyin lejárt konzervjeiről)

A lengyel tényirodalom rendkívüli tematikai sokszínűségéből is kiemelkedik az Így etesd a diktátorod című kötet, amelyből öt hírhedt diktátor – Szaddám Huszein, Fidel Castro, Pol Pot, Idi Amin és Enver Hoxha – uralkodását ismerhetjük meg – a kosztjukat készítő szakácsaik elbeszélésében! A 27. Nemzetközi Budapesti Könyvfesztivál PesText programjainak keretében fővárosunkban járt Witold Szabłowskit azonban nemcsak erről a magyarul frissen tálalt kötetéről kérdeztük, hanem már a következőről, az Oroszország a konyha felől nézve címűről is, amiben Sztálin és Gorbacsov séfjei mesélnek a szovjet világ ízleléséről, és a birodalomépítő Vlagyimir Putyin szakács nagyapja is feltűnik a receptek között…