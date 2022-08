Marnitz István;

Paks 2;

2022-08-31 07:00:00

Újabb "üres" paksi engedély

Amiként a létesítési engedély, úgy a reaktorépület építési engedélye is számos további beadvány elfogadását támasztja a munkák tényleges megkezdése feltételéül.

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) engedélyt adott tegnap Paks 2 két tervezett blokkjából az 5-ös számú reaktorépületének megépítésére. Így lehetővé válik a kivitelezési munkák megkezdése - közölte tegnap Szijjártó Péter külgazdasági miniszter. Az épület biztosítja, hogy a nukleáris energiatermelés során a reaktortartályból és a hozzá kapcsolódó eszközökből nem kerül ki káros anyag a környezetbe, így "külső természeti vagy emberi hatások, ne adj' Isten támadások esetén sem kell radioaktív szennyezéstől tartani". Az építkezés a legszigorúbb biztonsági követelmények mellett zajlik: a kettősfalú konténment-épület még akkor is védelmet nyújtana a szennyeződéstől, ha rázuhanna egy nagy utasszállító repülőgép – fogalmazott. A miniszter emlékeztetett, hogy az OAH a napokban már megadta a – teljes beruházás legfontosabb feltételeként emlegetett - létesítési engedélyt, és jelenleg öt méterig a talaj kitermelése zajlik.

Amiként a létesítési engedély, úgy a reaktorépület építési engedélye is számos további beadvány elfogadását támasztja a munkák tényleges megkezdése feltételéül – hívta fel lapunk figyelmét Perger András, a Greenpeace klíma- és energiakampányfelelőse. Az OAH a mostani "engedélyben" 5 fő-, illetve további 11 részletesebb „visszatartási pontot” határozott meg, amiket az építkezés megkezdése előtt még engedélyeztetni kell velük. A kérvényezőnek készítenie kell az egymással összefüggő nukleáris építmények kivitelezését egységesen kezelő tervcsomagot. Meg kell vizsgálnia, hogy a szomszédos nukleáris létesítmények – tehát a ma is működő Paks 1 – biztonságára vonatkozó „feltételezések továbbra is helytállók-e”, gondoskodnia kell ennek pontos méréséről, az építkezés nyomon követéséről. A rajzokat is pontosítva, módosítania kell például a szerkezeti anyagok minőségére, a vízszigetelésre, a talajszerkezetre, az épület szilárdságára, a földrengés és a repülőgép-becsapódása hatásaira és a szélterhelésre vonatkozó terveket is. (Eszerint Szijjártó Péter megtévesztően nyilatkozott úgy, mintha a most elfogadott kérelem eme kívánalmaknak már megfelelne.) Perger András a múlt hét csütörtökön kiadott létesítési engedély kapcsán is arra hívta fel a figyelmünket, hogy az a kérelembe foglalt előzetes biztonsági jelentés későbbi elfogadásig semminemű, a nukleáris biztonsághoz kapcsolódó építkezést nem tesz lehetővé. Szerinte ez – legalábbis az engedélyek hierarchiája alapján – vonatkozik a reaktorépület kivitelezésére is. Igaz, a köztes eljárások eredményét már nem feltétlenül teszik közzé. A jelenleg is zajló földmunkákat egy már tavaly kiadott engedély alapján végzi a NER-közeli Szijj László érdekkörébe tartozó Duna Aszfalt. Kapcsolódó kérdéseinkkel kerestük a hatóságot, de lapzártánkig nem kaptunk választ.