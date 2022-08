Juhász Dániel;

Oktatás;

2022-08-30 20:38:00

Kudarcba fulladtak a pedagógus szakszervezetek és a kormány közötti tárgyalások, már szeptember első felében munkabeszüntetés jöhet az iskolákban

Sztrájkkészültségben indul a tanév.

Eredménytelenül zárult a pedagógusok sztrájkbizottsága és a kormány legutóbbi, kedd délutáni tárgyalási fordulója is. Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) képviselőjének beszámolója szerint a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára, Maruzsa Zoltán azt közölte velük: továbbra sincs kormányzati döntés arról, hogy költségvetési forrásból adjanak azonnali, jelentős béremelést a pedagógusoknak. A kabinet változatlanul az Európai Bizottságra vár – az ígéretek szerint mintegy 400 milliárd forintnyi uniós forrásból oldanák meg a bérrendezést 2028-ig elnyújtva, évenként 14 százalékos emeléssel –, de az erről szóló kormányzati beadványra még nem érkezett visszajelzés az unió részéről.

Nagy Erzsébet bejelentette:

Az érdekvédő szerint egyes intézményekben már a tanévkezdés első napjaiban felfüggeszthetik a munkát a pedagógusok, de a sztrájkban résztvevő iskolákról csak a hét második felében lesznek pontosabb adataik. Emellett vannak olyan intézmények is, ahol a tantestület kisebb-nagyobb része a korlátok közé szorított sztrájktörvény keretein kívül, polgári engedetlenség formájában szünteti be a munkát.

A PDSZ felmérést is készített a sztrájkhajlandóságról, melynek eredményeit szintén kedden tették közzé. A kérdőívet mintegy kétezren töltötték ki, és 98,8 százalékuk válaszolt úgy, hogy nem elfogadható számukra a kormány által felajánlott, jövő évi 14 százalékos béremelés, szerintük ennél többre lenne szükség. A válaszadók 34,8 százaléka egy-két hetes, 29 százalékuk pedig határozatlan ideig elhúzódó munkabeszüntetésben is részt venne, hogy kifejezze tiltakozását. 7,1 százalék volt azoknak az aránya, akik egyáltalán nem vennének részt munkabeszüntetésben. A válaszadók többsége a sztrájkot folytatná, de sokan vannak, akik a polgári engedetlenséget választanák – ennek megszervezésében a szakszervezetek ugyanakkor nem vehetnek részt.

A PDSZ nemrég arról is beszámolt, hogy egy kőbányai iskolából, ahol polgári engedetlenséget szerveztek, a tankerület behívatta az intézményvezetőt, és elbocsátással fenyegette meg az „engedetlen” pedagógusokat Pintér Sándor belügyminiszterre hivatkozva. A keddi egyeztetésen Nagy Erzsébet erre is rákérdezett Maruzsa Zoltán államtitkárnál, aki az érdekvédő szerint azt felelte: a minisztertől ilyen utasítás nem érkezett. Ennek ellenére

A keddi sztrájktárgyaláson a szakszervezetek arra is garanciát kértek, hogy a kormány biztosítsa az iskolák működésének anyagi fedezetét a növekvő infláció és közüzemi díjak mellett is. Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke elmondta, Maruzsa Zoltán államtitkár azt ígérte, ezt biztosítani fogják, és ha például egy uszoda vagy tornaterem nem tankerületi, hanem például önkormányzati fenntartásban működik, a fenntartókat is segíteni fogják.

A tiltakozásokba a Tanítanék Mozgalom is beszállt, ők szeptember 5-étől terveznek polgári engedetlenségi hullámot indítani. A mozgalom képviselője, Törley Katalin a Népszavának nemrég úgy nyilatkozott, mintegy ezer pedagógussal vannak kapcsolatban, akik korábban hasonló akciókat szerveztek, emellett tájékoztató, felkészítő „kisokost” készítettek, amit minden iskolába megpróbálnak eljuttatni. Szeptember 2-án, pénteken pedig a Diákok a Tanárokért nevű csoport szervezett tüntetést Budapesten a Bazilika elé, az esemény Facebook-oldalán eddig több mint 22 ezren jelezték érdeklődésüket.