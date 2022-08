P. L.;

Megszűnt az utolsó magyar nyelvű napilap Szatmár megyében

A Szatmári Friss Újság 32 év után ma jelent meg utoljára nyomtatásban.

Szeptembertől megszűnik a magyar nyelvű nyomtatott sajtó a partiumi Szatmár megyében, a Szatmári Friss Újság 32 év után ma jelent meg utoljára - írja a Főtér.

Úgy tudják, egy ideje már számítani lehetett a döntésre, ugyanakkor a végső lökést az adhatta, hogy bezárt a debreceni nyomda, ahol eddig nyomtatták a Turos Lóránd RMDSZ-es politikus tulajdonában lévő, napi ötezres példányszámban megjelenő lapot, miközben a nemcsak a nyomdai költségek, de az általános gazdasági helyzet, a háború, a papírár-emelkedés is nehéz helyzetbe hozta a kiadóvállalatot. A Főtér felidézi, hogy 2014-ben a Szatmári Magyar Hírlap eltűnése sem volt teljesen váratlan, megfogalmazásuk szerint „az újságírókat, szerkesztőket, szerkesztőségi munkaközösségeket ugyanúgy magukra hagyták akkor is, és most is, alkalmatlan emberekre bízva a sorsfordítás végül elmulasztott lehetőségét”.

A Szatmári Friss Újság ugyan hírportálként tovább folytatja, ennek ellenére a magyar nyelvű nyomtatott sajtó megszűnése Szatmár megyében negatív mérföldkőnek számít. A Transtelex szerint a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) Igazgatótanácsa szokatlanul éles hangvételű állásfoglalást osztott meg az ügyben, mint fogalmaztak: „nem váratlan ez a fejlemény: hosszú, baljós folyamat végeredménye a lap kiadójának döntése. Évek óta tapasztaljuk, a különböző tulajdonosváltások nyomán leginkább a sodródás jellemezte a lapot. A folyamat végén, a feladatra alkalmatlan lapmenedzserek működése eredményezte a lapterjesztés összeomlását, a szerkesztőség tizedelődését. Néhány hónapja a megmaradt tapasztalt szerkesztőket távolították el a lap kötelékéből”.

Az egyesület továbbá politikai felelősöket is keres, közleményükben azt írták:

Hozzátették, sokszor lehet hallani az érvelést, hogy ma már nincs szükség nyomtatott sajtóra, mintha a politikai üzenetek célba juttatásán kívül nem is lenne más hivatása egy újságnak. „Hosszú volna itt és most leírni, mi minden még a média feladata, most csak egyet említünk: a média ma is az anyanyelvi kultúra megőrzésének egyik fontos eszköze. Biztosak vagyunk benne: ami a Szatmári Friss Újsággal történt, az nem egyetlen ember mulasztása, sokkal több annál: a közösség kudarca, az érdekvédelem szégyene. Azt üzeni: át kell gondolni, újra kell tervezni a romániai magyarság teljes médiastratégiáját” - írták.