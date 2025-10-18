Miután a szabadságharc leverését követő könyörtelensége okán a bécsi udvar számára is egyre inkább kényelmetlenné váló Haynau táborszernagyot nyugdíjazták, egy Szatmár vármegyei, ma már nem létező településen, Nagygécen vásárolt magának kastélyt, ott élt a lányával. Alig pár évet, ott-tartózkodása mégis annyira mélyen beleívódott a helyi folklórba, hogy emberöltőkkel később is komplett rémtörténetek szóltak ottani életéről. A történelmi tényeken kívül ezekből a mendemondákból építkezik Benedek Szabolcs készülő regénye, melyből négy héten át közöl részleteket a Nyitott mondat.
A Szatmári Friss Újság 32 év után ma jelent meg utoljára nyomtatásban.
Az előzetes felmérések szerint több mint 5,6 milliárd forintos kárt okozott az egy héttel ezelőtti jégverés huszonkét szatmári, erdőháti és tiszaháti településen - mondta Tilki Attila, a Fidesz-KDNP térségi országgyűlési képviselője a megyei önkormányzat vezetőivel közösen tartott sajtótájékoztatón, hétfőn Nyíregyházán.
Csempészésre átalakított, több mint hétezer doboz cigarettát rejtő ukrán autót foglaltak le a pénzügyőrök Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal észak-alföldi regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságának sajtóreferense csütörtökön.