Megérkezett az ENSZ-misszió a Zaporizzsja Atomerőműhöz, egy reaktort le kellett kapcsolni a tüzérségi támadások miatt

A küldöttség útja a tervezetthez képest rövidebbre sikerülhet.

A környékbeli ágyúzások miatt késve, de megérkezett csütörtökön az ENSZ-misszió a Zaporizzsja Atomerőműhöz, hogy felmérje egy radioaktív katasztrófa kockázatát – jelentette a Reuters hírügynökség.

Mind az orosz, mind az ukrán fél azzal vádolta egymást, hogy szabotálni akarják a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) dél-ukrajnai misszióját. Az erőművet az orosz erők ellenőrzik, ám az ukrán személyzet működteti. A Reuters egyik tudósítójának jelentése szerint a NAÜ-misszió nagy konvojban, jelentős orosz jelenléttel érkezett meg a térségbe. A helyzetet ismerő ukrán forrás a hírügynökségnek azt mondta, hogy a misszió „a tervezetthez képest rövidebbre sikerülhet”.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója korábban az erőművet ellenőrző állandó misszió felállítását sürgette. „A misszió a nukleáris baleseteket kívánná megelőzni” – jelentette ki a tisztségviselő.

Csütörtökre virradóra ismét harcok törtek ki az atomerőmű térségében. Az ukrán fél az orosz erőket vádolta a támadással, Enerhodar polgármestere, a városból korábban már elmenekült Dmitro Orlov pedig felszólította az orosz csapatokat, hagyjanak fel a provokációval, és engedélyezzék a delegáció belépését az atomerőműbe.

Az RBC ukrán hírügynökség beszámolója szerint csütörtökre virradóra több robbanást jelentettek az Ukrajna déli részén fekvő Mikolajivból, valamint Odesszából és környékéről. A hatóságok felszólították az embereket, maradjanak otthonaikban.

Eközben mind az ukrán, mind az orosz fél beszámolt arról, hogy a térségbeli harcok miatt aktiválták a Zaporizzsja Atomerőmű védelmi rendszerét, ami miatt lekapcsolódott az erőmű ötödik blokkja.

A felek újfent egymást vádolták a történtek miatt. Az ukrajnai atomerőműveket működtető Enerhoatom állami vállalat tájékoztatása szerint az ötödik blokk az orosz erők ágyúzása miatt kapcsolódott le. Mint írták, az ágyúzás miatt károkat szenvedett az erőmű saját áramellátását biztosító vezeték is, ezért kénytelenek voltak tartalék generátorokat működésbe hozni. A nem működő második blokk ellátásához dízelgenerátorokat kellett működésbe hozni – közölték.

Az Enerhoatom szerint az elmúlt 10 nap során ez a második alkalom, hogy az orosz erők cselekedetei miatt lekapcsolódott a blokk. A tájékoztatás szerint a hatodik blokk továbbra is üzemel.

Ezzel szemben Vlagyimir Rogov, Zaporizzsja megye Moszkva-barát közigazgatási főtanácsának tagja Telegram-csatornáján azt írta, hogy „az előzetes és meg nem erősített információk szerint” az ukrán fegyveres erők ágyúzása következtében léphetett működésbe az erőmű védelmi rendszere.

Az orosz védelmi minisztérium csütörtöki közlése szerint két, összesen hatvan fős diverzánscsoportot tett partra az ukrán hadsereg a kahovkai víztározó partján, az erőműtől három kilométerre északkeletre, hogy megpróbálják elfoglalni a létesítményt. A tárca szerint a partraszállás közép-európai idő szerint öt órakor történt. A tájékoztatás értelmében „intézkedések történtek az ellenség megsemmisítésére", harci repülőgépek és helikoptereket is bevetettek. A minisztérium később beszámolt a partraszálló egység megsemmisítéséről is Vogyane falu közelében. A jelentés értelmében elsüllyesztették a két önjáró uszályt is, amelyen a katonák a Nikopolból átkeltek a Dnyiprón. Az orosz védelmi tárca közleménye szerint az ukrán fegyveres erők reggel hét óra óta lőtték a NAÜ-nek az atomerőműbe várt missziójának találkozóhelyét Vasziljivka falu és a nukleáris létesítmény közelében, állításuk szerint négy lövedék az első erőműblokktól 400 méterre robbant fel. Rogov állítása szerint a hatvan ukrán partraszállóból negyvenet megöltek. Enerhodarban, amelynek lakónegyedeibe a RIA Novosztyi orosz hírügynökség jelentése szerint csütörtök hajnaltól több tüzérségi lövedék is becsapódott, törölték az összes tanévnyitó rendezvényt. A belövések következtében legkevesebb két ember életét vesztette, öten pedig, köztük egy gyerek, megsebesült.

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) csütörtökön az erőmű közelében zajló harcok azonnali leállítását követelte. "Ideje végre abbahagyni a játszadozást a tűzzel, és valódi lépéseket tenni a zaporizzsjai és más létesítmények védelme érdekében" – hangsúlyozta újságíróknak nyilatkozva Robert Mardini, az ICRC főigazgatója. „A legkisebb számítási hiba is olyan károkat okozhat, melyeket évtizedekig bánni fogunk. Ha az atomerőműben radioaktív szivárgás indul, nehéz, sőt, lehetetlen lesz humanitárius segítséget biztosítani" – – fogalmazott.