Papp Zsolt;

Vodafone;felvásárlás;4iG Nyrt;veszteség;Jászai Gellért;

2022-09-02 06:05:00

Veszteséges lett az államosítás előtt álló Vodafone, és nem világos, hogy a NER-közeli 4iG miből teremti elő rá a százmilliárdokat

A magyar Vodafone-nak ez immár a második veszteséges éve.

Hétmilliárd forint veszteséget termelt a 2022 márciusában zárult üzleti évében az Vodafone Magyarország Zrt., amelynek 49 százalékát az Orbán-kormány akarja megvásárolni az adófizetők pénzéből, a nagyobbik felére (51 százalékára) pedig egy tőzsdei cég, a NER-közeli 4iG Nyrt. pályázik. A magyar Vodafone-nak ez immár a második veszteséges éve, az előző üzleti évben még megúszta a cég 1,4 milliárdos mínusszal. A Vodafone pénztermelő képessége nem túl ütős, hisz 2017 előtti nyolc évben összesen 14 milliárd forintos veszteséget termelt. 2017 és 2019 között volt a cégnek három jó éve, ekkor átlagban évi 16 milliárd forintnyi nyereséget termelt. A tavalyi beszámolóból kiderül, hogy a hét milliárdos veszteséget a cég 289 milliárd forintos nettó éves árbevétel mellett hozta össze.

A tervek szerint ezt a céget szeretné a kormány megvásárolni a 4iG Nyrt.-vel, úgy, hogy az irányítási jogok a NER-céghez kerülnének. A Vodafone felvásárlási tervét alig egy hete jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter és a tőzsdei cég. Akkor még arról volt, szó, hogy a céget 750 milliárdért vásárolná meg a kormány-NER duó, azóta Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. igazgatóságának elnöke az Indexnek adott interjúban ezt módosította, mondván a 750 milliárd forint nem vételár, hanem becsült vállalati érték, amit magyarázata szerint még csökkentenek a cég tetemes adósságai.

A veszteséges cég felvásárlását korábban mind Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, mind Nagy Márton egy jó lehetőségnek nevezte. A gazdaságfejlesztési miniszter az Inforádióban szerda este az állami kisebbségi tulajdonosi szerepét azzal magyarázta, a 4iG Nyrt „megfelelő menedzsmenttel, kreativitással és felkészültséggel" rendelkezik, ezért szerinte indokolt, hogy az állam inkább legyen csendestárs. Nagy utalt arra is, hogy az NER-állami közös felvásárlásra azért kerül sor, mert kormány szeretné magyar tulajdonarány mértékét emelni távközlésben.

A Vodafone felvásárlás harmadik szereplője, a 4iG Nyrt. is most hozta nyilvánosságra féléves gyorsjelentését: nos, a tőzsdei cég legalább nem lett veszteséges, az első félévben 121,8 milliárd forintos árbevétel mellett 1,6 milliárd forint nyereséget ért el. Ha a második félévben is hasonló eredményt ér el a cég, akkor az azt jelenti, hogy azt a 200 milliárdot, amibe a Vodafone fele kerülne alsó hangon, a 4iG Nyrt. a saját nyereségéből 62 év alatt tudná kitermelni.

A 4iG Nyrt. vezetőjének interjújából nem derült ki, hogy a cég miből fogja előteremteni a Vodafone 51 százalékának felvásárláshoz szükséges százmilliárdokat. (A 4iG Nyrt. hosszú lejáratú kötelezettségei meghaladják az 547 milliárd forintot, ezen felül további 123 milliárd forintnyi rövidlejáratú adósságról adtak számot.) A forrásokkal kapcsolatban annyit közölt, hogy „van elképzelésünk a finanszírozási modellre, és elsősorban nemzetközi piaci finanszírozásban, hitelben, illetve kötvénykibocsátásban gondolkodunk”, vagyis első körben nem állami, jegybanki hitelre gondoltak, ami jó hír az adófizetőknek. Szerinte a szinergiákat kihasználva a Vodafone megvásárlása 10-12 alatt térülhet meg a 4iG Nyrt.-nek.