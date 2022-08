Á. B.;Á. Z.;

2022-08-30 08:20:00

Jászai Gellért szerint nem államosítás a Vodafone felvásárlása

Ráadásul az úgynevezett „nemzeti tőke” 30 éves lemaradást hoz be ezzel a biznisszel.

„Ez egy stratégiai akvizíció, amely legalább olyan horderejű és jelentőségű lehet a magyar távközlés történelme, modernizálása vagy a piaci pozíciók szempontjából, mint amilyen a Matáv 29 évvel ezelőtti értékesítése volt” - jelentette ki a Vodafone megvásárlásával kapcsolatban a 4iG elnök-vezérigazgatója az Indexnek adott interjúban

Jászai Gellért a 2020 szeptembere óta NER-közeli portálnak azt mondta, Orbán Viktor Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztert jelölte ki kapcsolattartónak az ügyben, ső vele egyeztetett.

- fogalmazott. Jászai Gellért szerint az állami szerepvállalás nemzetközi szinten is teljesen normális és egészséges a közszolgáltatások és olyan stratégiai iparágak tekintetében, mint amilyen a távközlés. Jelezte, a Vodafone megvásárlásával az úgynevezett „nemzeti tőke” 30 éves lemaradást hoz be. Ezt a hátrányt a piac sajátosságaival magyarázta. Több európai példát is hozott, ahol az állam jelen van ebben a szektorban. Emiatt az államkapitalizmust és a hasonló jellegű jelzők emlegetését hangulatkeltésnek tartja, mely a hozzáértés és iparági ismeretek nélkül csupán a politikáról szólnak. – Természetesen én is olvasom az úgynevezett szakértők véleményét. Biztosan sok sikeres akvizíciót csináltak már, vagy adtak hozzá tanácsot a pályafutásuk során, de nekem ilyenkor mindig van egy olyan érzésem, hogy ilyen nagyotmondások mögött inkább a néhány perces hírnév megszerzése áll – jegyezte meg.

Az egykor még Mészáros Lőrinc jobbkezeként ismertté vált üzletember -üzletember úgy látja,

Szüksége van az államnak olyan profitábilis, nagy jövedelemtermelő képességű vállalatokra, amelyek stabil hozamokkal rendelkeznek, nem kiviszik az országból a megtermelt javakat, hanem inkább hazahozzák, illetve amelyek által az adóbevételek mellett megtermelt profitot újra eloszthatja a költségvetés részeként az általa preferált célokra. Azt valószínűsíti, 10-12 év alatt megtérül a vásárlás, bár ehhez először át kell világítani a céget, látni kell a könyveket, s ezt követően lehet pontosabb számításokat mondani.

Az interjúban az Index kísérletet tett egy valódi kérdés feltevésére is, elkezdte ugyanis feszegetni, nem veti-e fel kartell gyanúját, hogy a Vodafone megvásárlásával párhuzamosan a 4iG-nek az Antenna Hungária révén 25 százalékos tulajdonrésze van a Yettel Magyarországban is, a Gazdasági Versenyhivatalt viszont valószínűleg nem vizsgálhatja a Vodafone-akvizíciót, hiszen azt nemzetstratégiai jelentőségűnek akarják nyilvánítani. Jászai Gellért az erről szóló aggályokat azzal oszlatta el , hogy bár a 4iG az informatika mellett a távközlésben is „kifejezetten többségi szakmai” befektetőként van jelen, a Yettelben viszont csak pénzügyi befektetés a 25 százalékos tulajdonrész, a cég üzleti kérdéseit és stratégiáját nem befolyásolhatják.