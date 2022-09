Szalai Anna;

hulladékválogatás;szemét;Budapest;FKF Zrt.;

2022-09-02 15:00:00

A projekt indítása után csaknem tíz évvel és háromszor akkora költségből, de az év végén megkezdheti működését a nagy fővárosi hulladékválogató

Két közbeszerzési tendert is hirdetett a múlt héten a fővárosi hulladékgazdálkodó céget, az FKF-t is magába olvasztó Budapesti Közművek (BKM) Zrt.

Az első pályázaton a X. kerületi Ezüstfa utcai nagy hulladékválogató műben képződő válogatási maradék újpalotai hulladékhasznosító műbe, illetve más, 90 kilométeren belüli hulladékkezelőkbe való elszállítására keresnek vállalkozót. Ezenfelül az Ezüstfa utcai telephelyen belüli logisztikai feladatok ellátását is a nyertesre bíznák. Az elszállítani kívánt hulladék keretmennyisége 7500 tonna évente. A szerződés idén novembertől jövő év június végéig szólna, az ajánlatokat szeptember közepéig várják. Két nappal később jelent meg a „nagyválogató üzem indulásához szükséges nagykonténerek beszerzéséről” szóló pályázat. A tenderek becsült értékét egyik felhívásban sem tüntették fel. Bár a kezdetben cirka 1,5 milliárdosra becsült, de menet közben 4,5 milliárdra hízott költségvetésű projekt összképén ez már aligha változtat.

A tenderekből táplálkozó feltételezést, miszerint a hét éve átadott nagy hulladékválogató üzem végre megkezdheti működését, Kiss Tibor, a Budapesti Közművek Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Hulladékgazdálkodási Divíziójának vezetője is megerősítette az új hulladékgazdálkodási logisztikai központ hétfői bemutatásakor. A Népszava kérdésére válaszolva elmondta, hogy néhány héten belül indul a hulladékválogató próbaüzeme, amelynek sikeres lezárása után, várhatóan az év végén megkaphatják a működési engedélyt, így jövő évtől munkába állhat a nagy hulladékválogató. A létesítmény üzembe helyezésével pedig lezárul „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” elnevezésű, 2013-ban indított projekt, amely összesen 11 milliárd forint európai uniós támogatással és csaknem három milliárd forintos hazai társfinanszírozással valósul meg.

A hosszútávú projekt utolsó eleme a hulladékválogató. A létesítmény átadásával a fővárosi közszolgáltatónak lehetősége nyílik arra, hogy a lakosságtól begyűjtött szelektív hulladékot a körforgásos gazdaság elvének minél teljesebb érvényesítése érdekében maga válogassa, és ilyen formában optimalizált feltételekkel adja tovább újrahasznosításra.

A hulladékválogató épülete már a projekt első felében, 2015 novemberére elkészült, akkor még azt ígérték, hogy 2017-ben megkezdik az üzemszerű munkát. A csarnok azonban évekig üresen állt és

A projekt indításakor évi 40 ezer tonna hulladék kézi átválogatását tervezték, de menet közben rájöttek, hogy jobb lenne az optikai válogató technológia. Ennek költségét azonban már 2015-ben is 1,9 milliárd forintra becsülték szemben a kézi válogatósor eredetileg kalkulált 500 millió forintos tételével. A változtatást azzal indokolták, hogy olcsóbb lesz a működtetés, hiszen kevesebb munkás kell hozzá. Az FKF vállalta, hogy a többletet saját forrásból teszi bele. Csakhogy nem sokkal később az állami kukaholding lett a szolgáltatás megrendelője és jelentősen megcsappant a cég bevétele. Így hiába készült el az épület, a pénz hiányzott a gépsorhoz. 2016-ban pedig módosultak a hulladékgazdálkodást érintő jogszabályok így a korábban tervezett válogatómű már nem volt telepíthető. (A leválogatott hulladék idegen anyag tartalma nem haladhatja meg az 5 százalékot, míg korábban 80-85 százalékos tisztítási fokot kellett elérni.) A 830 millió forintból megépült csarnoképület más célú hasznosítását pedig hatályos kormányrendelet tiltotta.

Az FKF 2018-ban pályázatot írt ki a válogatósor beszerzésére, a Miniszterelnökség azonban már a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát sem támogatta, így a tendert eredménytelenné kellett nyilvánítani. Később az FKF újabb tárgyalásos tenderére egyetlen ajánlat sem érkezett. 2020-ban, az újabb felhívásra két pályázat is jött, igaz a korábban számítottnál jóval magasabb vállalási árral. Az FKF azonban nem kockáztathatta meg, hogy ismét kicsúsznak az immáron módosított projektzárási határidőből, vagy a beruházás elmaradása miatt visszafizettetik velük a támogatás egy részét. Így végül 2020 szeptemberében aláírták a 3,658 milliárd forint értékű szerződést a Homokhátsági Környezettechnika Kft. és a Bazaltech Mérnöki Szolgáltató Kft. párosával. A cégek többek között vállalták, hogy megépítik az évi 15 ezer tonna műanyag és fém szelektív hulladék optikai elven működő átválogatására alkalmas gépsort, az ehhez szükséges mértékben bővítik és átalakítják a meglévő csarnokot, illetve beszerzik a szükséges engedélyeket. Kiss Tibor tájékoztatása szerint most zajlik a válogatósor telepítése és a technológia kialakítása. Végül is csak hét év telt el a csarnoképítés óta.