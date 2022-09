Gy. D.;

2022-09-02 12:51:00

Tíz év után először többen vándorolhatnak be Ausztráliába a hatalmas munkaerőhiány miatt

Az országban jelenleg több mint 480 ezer állás van betöltetlenül, de mivel a munkanélküliség csaknem 50 éves mélyponton van, a munkaadóknak komoly problémát jelent a hiány kitöltése.

Tíz év után először többen vándorolhatnak be Ausztráliába a hatalmas munkaerőhiány miatt – írja a BBC.

Az intézkedés értelmében a pénzügyi év során 160 ezerről 195 ezerre nő azoknak a száma, akik bevándorolhatnak Ausztráliába, és huzamos időn át ott tartózkodhatnak.

A canberrai kormány szerint a koronavírus-világjárvány és a szigorú bevándorlási politika számos ágazatban súlyosbította a létszámhiányt, ezért munkaerőre van szükség – az Ausztráliába irányuló bevándorlás legfőbb kiindulási pontjainak számító – Kínából, Indiából és Nagy-Britanniából.

„Számunkra mindig is az ausztrálok foglalkoztatottsága az első (…), de a Covid-19 hatása olyan súlyos volt, hogy még ha minden más lehetőséget is kimerítünk, akkor is sok ezer munkavállaló fog hiányozni, legalábbis rövid távon” – mondta Clare O'Neil belügyminiszter.

A kabinet 36 millió ausztrál dollárt ígért annak érdekében, hogy további személyzettel segítsék felgyorsítani a hatalmas vízumfeldolgozási lemaradásokat.