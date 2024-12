Sztárok a szántón, szélkerekek alatt – Burgenlandban jártunk a világ legnagyobb rapfesztiválján, a Rolling Loudon

Miamiból Ebreichsdorfba, egy alsó-ausztriai kisközségbe hozták el a tengerentúlról a világ legnagyobb rap- és hiphopfesztiválját. Az idén tízéves Rolling Loudra egész Európából özönlöttek a fiatalok, hogy hatvanezer társukkal egyetemben a két Sziget nagyságú mezőgazdasági területen, szélkerekek fényshow-ja alatt lássák a kedvenceiket, köztük Travis Scott, Playboi Carti és Nicki Minaj rappereket. A szervezést az osztrákok vállalták helyben: nem volt elég víz, se hűtés, se rendes közlekedés, átmenetileg összeomlott még a mindig precíz ÖBB (Osztrák Államvasutak) is. Tanulság: ha nincsenek a vendégmunkások, itt már szinte semmi nem működik. Nem csak Bécset, Burgenlandot is ők működtetik, a magyar vendéglátóstól a pakisztáni takarítóig. Eközben, mint a Népszava tudósítója is beszámolt róla a héten, Ausztriában már most a migráció tüzeli az őszi választási kampányt, melyben az idegenellenességéről hírhedt szabadságpárt (FPÖ) jelöltje tűnik befutónak – Herbert Kickl, akinek Orbán Viktor harcostársa és példaképe a migráció elleni küzdelemben.