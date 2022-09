P. L.;

gázszámla;rezsi;áremelkedés;adminisztráció;

2022-09-03 08:58:00

Jönnek az első brutális gázszámlák, sokan a várthoz képest is érthetetlenül nagy összeget fizethetnek

Jelleggörbe. Ez az új kulcsszó.

Megérkeztek a postaládákba az első olyan számlák, amelyek már a rezsinövelés utáni árakat tartalmazzák. Bár a júliusi új rezsirendelet kihirdetésekor eleve számítani lehetett a megugró költségekre, több olvasó is arra panaszkodott a Telexnek, hogy a friss számláik érthetetlenül nagy összegekről szólnak. E szerint hiába fogyasztottak nagyon keveset augusztusban, az egész gázfogyasztást a piaci áron számlázták ki nekik.

Ennek az új szabályok szerint sem kellene így lennie, évi 1729 köbméter (azaz havonta 144 köbméter) gáz ugyanis elviekben továbbra is mindenkinek a régi áron jár. Ezt a tapasztalatok szerint az átalánydíjat fizetők esetében be is tartották, a bediktálás alapján fizetők esetében azonban más helyzet állt elő. A fogyasztást havonta diktálóknál ugyanis a gáz átlagfogyasztását nem azonos havi értékekkel számolják, hanem az időjáráshoz és az országos fogyasztáshoz igazítva. Ez azt jelenti, hogy például januárban többször annyit lehet fogyasztani rezsicsökkentett áron, mint augusztusban, amikor a nagy többség értelemszerűen nem fűt. Az átlagfogyasztást az úgynevezett fogyasztási jelleggörbe alapján számolják ki, ami a teljes lakossági fogyasztás átlagolásából kapható meg.

A számlák egy része ezt látszik alátámasztani, ennek ellenére a rendszer továbbra sem egészen világos, mivel az MVM honlapja szerint „a kedvezményes mennyiség éves szinten, de idő-, illetve fogyasztásarányosan biztosított felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között.”

Akadnak azonban olyanok is, akiknek augusztusra egyetlen köbméternyi kedvezményes gázt sem számoltak el. Ennek oka az lehet, hogy a kedvezményes fogyasztási értéket nem mindenkinek az egységes jelleggörbe alapján számítják, ugyanis

Ezt a szállítók jellemzően évekkel korábbi bejelentések alapján tartják nyilván. Vagyis a valódi jelleggörbét a felhasználási lehetőségektől függően kalkulálják, aki pedig hivatalosan csak fűtésre használja a gázt, annak a nyári fogyasztási határértéke nulla köbméter. Ez rengeteg embert érint, mivel korábban semmilyen formában nem jelezték, hogy egy nap majd fontos lesz, mi van ilyen téren hivatalosan bejegyezve. Azok tehát, akik ezek miatt a szolgáltatókhoz fordultak, jellemzően azt a tanácsot kapták, hogy álljanak át átalányfogyasztásra, így az elszámolás éves alapúvá válik.

Mindazonáltal van példa másfajta anomáliákra is. A Telex egyik debreceni olvasója arra panaszkodott, hogy közölték vele, valójában nem a törvényben meghatározott 1729 köbméterig, hanem csak 863 köbméterig biztosítják a kedvezményes gázt, majd az elszámolási időszak végén, májusban adják vissza a különbözetet az éves fogyasztás alapján. Mások pedig azt állították, hiába volt felhasználási módként főzés és vízmelegítés is megadva, augusztusra mégis nullás határértéket számoltak nekik. Olyan számla is akadt, ahol az áramszámlán szerepel egy, az áram árának többszörösét kitevő, tízezer forintnál nagyobb rendszerhasználati díj. Ezek oka egyelőre nem tisztázott.