Villany- és gázszámla: könnyű az online ügyintézés az MVM Nextnél

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az MVM Next online ügyfélszolgálati felületein azok a felhasználók is rendkívül kényelmesen, egyszerűen és gyorsan intézhetik a földgáz- és villamosenergia-számlákkal kapcsolatos teendőket, akik ódzkodnak a napi ügyek elektronikus intézésétől. A szolgáltatást minimális digitális jártassággal is érdemes kipróbálni, a társaság pedig mostantól még jobban megkönnyíti a regisztráció és az ügyintézés folyamatát.