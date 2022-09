nepszava.hu;

2022-09-05 08:48:00

Legalább tízen meghaltak és tizenöten megsérültek egy kanadai őslakosokat ért késeléses támadásban

A hatóságok két ember után indítottak hajtóvadászatot. Justin Trudeau miniszterelnök az elkövetők bíróság elé állítását ígérte.

Két férfit, a 31 éves Damien Sandersont és a 30 éves Myles Sandersont keresik a kanadai hatóságok a vasárnap az észak-amerikai ország középső részén taláható Saskatchewan tartományban több helyszínén történt tömeges késelés gyanúsítottjaként; az őslakosokat ért brutális támadásban legalább tízen meghaltak, 15-en pedig megsérültek – írja a CBC.

Rhonda Blackmore rendőségi asszisztens közölte, a Kanadai Királyi Lovas Rendőrség Saskatchewanban, Albertában és Manitobában közösen, a lehető legnagyobb erők bevonásával nyomoz az ügyében. Mint mondta, a keresett fegyveres férfiak veszélyesek, a környékbelieket óvatosságra kérik. Hozzátette, az eddigi adatok szerint a gyilkosságok elkövetői több emberre célzottan támadtak, másokkel véletlenszerűen végeztek.

A hatóságok közlése szerint 13 helyszínen találtak áldozatokat Saskatchewan-szerte, James Smith Cree Nation és Weldon őslakos közösségeiben. A helyi média szerint egy kétgyermekes anya is volt az áldozatok között. A brutális gyilkosságok miatt szükségállapotot hirdettek ki az érintett területeken; a Szuverén Őslakosok Szövetsége véleménye szerint kábítószerügyletekkel kapcsolatos leszámolás lehetett a támadások fő indítéka. A Sky News arról számolt be, hogy a támadások idején zajlott a a kanadai labdarúgó-bajnokság egyik teltházas rangadója, és a stadionhoz is megerősített rendőri egységeket küldtek ki.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a történtek után még vasárnapi Twitter-üzenetében borzalmasnak, szívszorítónak egyben visszataszítónak nevezte a merényletet, és együttérzését fejezte ki az őslakosokkal. A környéken élőket arra szólította fel, hogy lehetőleg maradjanak otthon, és tartsák be a hatóságok által elrendelt óvintézkedéseket. Azt ígérte, hogy a felelősöket bíróság elé állítják.