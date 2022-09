Czene Gábor;

Országos Roma Önkormányzat;elnök;Agócs János;előzetes letartóztatás;felháborodás;

2022-09-06 15:00:00

Óriási a felháborodás az ORÖ-ben, haragszanak az elnökre, de arra is, aki lebuktatta

Az ifjabb Farkas László vezette szövetségből többen távoznak.

Alaposan felbolygatta a kedélyeket Agócs János elnök vesztegetési ügye az Országos Roma Önkormányzatban (ORÖ). Az indulatok részben a korrupciós pénzt elfogadó Agócs, részben viszont ifjabb Farkas László ellen irányulnak, aki lebuktatta az elnököt. Saját szervezetének több képviselője is elhatárolódik ifjabb Farkastól.

Az ügyészségi gyanú szerint – ahogyan arról beszámoltunk – a lemondásra készülő Agócs János 30 millió forintért árulta az elnöki posztot. Ifjabb Farkas László, az ORÖ egyik elnökhelyettese, Tiszabura polgármestere, a Fiatal Romák Országos Szövetsége (Firosz) vezetője látszólag belement az üzletbe. Valójában minden lépését egyeztette az ügyészséggel. Agócs Jánost akkor kapcsolták le, amikor múlt héten Kecskeméten átvette ifjabb Farkas Lászlótól a vesztegetési pénz első, 18 millió forintos részletét. Ifjabb Farkas állítása szerint a pénzt az ügyészség bocsátotta rendelkezésére.

„Óriási a felháborodás” – jellemezte az ORÖ-ben uralkodó állapotokat Lakatos Oszkár elnökhelyettes, aki a Phralipe színeiben szerzett mandátumot. Agócs János tartósnak ígérkező akadályoztatása idején ő látja el az elnöki teendőket. Lakatos Oszkárt hétfőn ifjabb Farkas László és Dancs Mihály (Roma Polgárjogi Mozgalom) elnökhelyettes is meglátogatta az ORÖ Dohány utcai székházában. Lakatos rövidesen a Lungo Drom frakciójával is egyeztetni fog.

Lakatos Oszkár pár napon belül írásos koncepciót nyújt be arról, hogyan képzeli el az országos önkormányzat működtetését. Az elnöki jogokat gyakorló elnökhelyettes a közeljövőben fórumot hirdet az ORÖ képviselői és újságírók számára. Ifjabb Farkas László megerősítette lapunknak: vállalta, hogy a rendezvényen a sajtó nyilvánossága előtt minden kérdésre válaszol.

A Firosz három képviselőjével is beszéltünk hétfőn az ORÖ székházában. A Hajdú-Bihar megyei Újszentmargitán élő Papp Jánosné kérdésünkre elmondta, hogy Agócs Jánost, de ifjabb Farkas Lászlót is elítéli a történtekért. „Az egyik kutya, a másik eb, mindkettőjüktől elhatárolódok” – jelentette ki. Papp Jánosné szerint ifjabb Farkasnak, ha az ORÖ elnöke szeretett volna lenni, nem ilyen módszert kellett volna választania. A botrány a roma testület mind a 47 képviselőjét rossz színben tünteti fel, a becsületesen dolgozókat is. „Nem ezt érdemeltük” – mondta, hangsúlyozva, hogy „soha nem követtem el törvénysértést”.

Papp Jánosné függetlenként szeretné folytatni a munkáját, ahogyan egy másik firoszos képviselő, a kalocsai Sztojka István is. Sztojka szintén kifogásolta az ifjabb Farkas László által alkalmazott eljárást. „Van cigány becsület, lett volna ennek más módja” – állapította meg. Hasonló okokból megszakítja a kapcsolatot ifjabb Farkas Lászlóval és a Firosszal az a Varga Zoltán elnökhelyettes is, aki ugyancsak a Firosz jelöltjeként került be a testületbe.

Korábban írtunk arról: ifjabb Farkas László előző péntekre Tiszaburára hívta az ORÖ-s képviselőket, majd azt nyilatkozta lapunknak, hogy az utolsó pillanatban lefújta az összejövetelt. Papp Jánosné és Sztojka István elmondása szerint a valóságban az történt, hogy a képviselők – egy-két kivételtől eltekintve – egyszerűen nem mentek a találkozóra.