Vas András;

Publicus Intézet;Magyarország;Politika;Fidesz;ellenzék;

2022-09-06 06:48:00

Publicus Intézet: sokéves csúcson az elégedetlenek aránya, 2015 óta nem voltak ilyen kevesen azok, akik szerint jó az irány

A megkérdezettek 71 százaléka inkább elégedetlen azzal, ahogyan az országban mennek a dolgok – derült ki a Publicus Intézet lapunk számára készített közvélemény-kutatásából.

Az is látható, hogy 2015 nyara óta nem voltak ilyen kevesen azok, akik szerint jó az irány, és az áprilisi parlamenti választások óta konkrétan 25 százalékkal nőtt a pesszimisták aránya. Tízből hét kormánypárti szavazó ugyan még mindig pozitívabban látja a helyzetet, az ellenzékieknek viszont 99, a bizonytalanok egyre népesebb táborának pedig 80 százaléka szerint rossz az irány.

Mindez a kormány támogatottságán is meglátszik: július óta ugyan az összes megkérdezett között 4 százalékkal, 28 százalékra nőtt a Fidesz-KDNP szavazóinak aránya, ami azonban 9 százalékkal alacsonyabb, mint a választások után, májusban mért adat. A felmérés szerint az ellenzék nagyon keveset tud profitálni a kormánypártok népszerűségvesztéséből, a parlamenti voksoláshoz képest mindössze 2 százalékot tudtak erősödni a választáson együtt induló pártok, melyek most 24 százalékon állnak. Továbbra is kiugróan magas a bizonytalanok aránya: százból 42-en jelenleg nem tudnak pártot vagy legalább politikai oldalt választani.

A biztos szavazók pártválasztók között 48 százalékot kapna a Fidesz-KDNP, az áprilisban szövetséges ellenzéki pártok pedig 40 százalékra számíthatnának. A Mi Hazánk Mozgalom most is valószínűleg bejutna a parlamentbe, hiszen ebben a körben 5 százalékon áll, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt pedig a küszöb alatt, 4 százalékon.

– A kormánypártok hibahatáron túli erősödése természetes folyamat: a megszorító intézkedések bejelentése után drasztikusan, 12 százalékkal esett be a támogatottságuk, most némi korrigálás tapasztalható – mondta lapunknak Pulai András, a Publicus intézet vezetője. – Az ellenzéken belüli mozgásokat a Jobbik generálja: a válságban lévő párt szavazói elbizonytalanodtak, s miután nagyjából harmaduk korábban a baloldalara voksolt, így most megjelennek az MSZP-nél és a DK-nál, de még a Momentum is profitált belőlük. Jakab Péter kilépése viszont még túl friss esemény ahhoz, hogy érdemben lehessen látni A Nép Pártján mozgalmat, ehhez még hónapokra lesz szükség, ahogyan az is hosszabb idő, míg kiderül, a baloldali pártok tartósan profitálnak-e a Jobbik válságából.