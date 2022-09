P. L.;

sakk;sakkszövetség;Rapport Richárd;Románia;lemondás;

2022-09-06 11:28:00

Lemondott a Magyar Sakkszövetség két elnökségi tagja, miután Rapport Richárd átigazolt a románokhoz

Az elnökségben nyolcan maradtak, működésképtelenség nem fenyeget, de a távozások mindenesetre baljós jelek.

Vasárnap derült ki, hogy a jelenleg legjobb magyar játékos, a világranglista 13. helyén álló Rapport Richárd román színekben folytatja pályafutását. Az ügy kezelése miatt ketten is lemondtak az elnökségi tagságukról a Magyar Sakkszövetségben - írja a Telex.

Rapport Richárd egyébként a Szombathely melletti Sén született, ott is nőtt fel. Édesapja kilenc számjegyű összeggel támogatta pályafutását, a Magyar Sakkszövetség azonban nem igazán tudta segíteni a kiteljesedését, május végén pedig ajánlatot kapott a románoktól, amelyet a sakkozó elfogadott. Amikor a magyar szövetség próbálta itthon tartani, már késő volt, s bár a júniusban kinevezett Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár is próbált közbenjárni, már nem lehetett visszafordítani a folyamatot. Távozása azért érzékeny veszteség, mert így a magyar csapat összességében jelentősen hátrébb csúszhat, a legjobb tíz közé is bravúros teljesítmény lenne bekerülnie a 2024-es, magyarországi rendezésű sakkolimpián.

Az ügy miatt a Magyar Sakkszövetség két elnökségi tagja is lemondott. Egyikük a korábban olimpiai ezüstérmes és világbajnoki bronzérmes Gyimesi Zoltán, aki három hete távozott a posztjáról, aki folyamatosan segítette felkészülésében a sakkozót. „Ahogy eddig is, továbbra is segítem Ricsit, akármilyen zászló alatt is indul. Nekem Ricsi mindig is Ricsi marad” - fogalmazott. A másik távozó Font Gusztáv, ő múlt kedden, augusztus 30-án mondott le. Font Gusztáv Polgár Judit férjeként intézte a nemzetközi diplomáciával kapcsolatos dolgokat, így távozásával a Magyar Sakkszövetség elveszítette a kapcsolatot a Polgár családdal is, amely a nyolcvanas évek óta töltött be meghatározó szerepet a sakk magyarországi történetében.

Az elnökségben nyolcan maradtak, működésképtelenség nem fenyeget, de a távozások mindenesetre baljós jelek. A Magyar Sakkszövetség jelenlegi elnöke 2019. májusa óta Szabó László, aki júliusban Indiában vette át a sakkolimpia zászlaját, a következő eseményeknek ugyanis Budapest ad otthont 2024-ben.