P. L.;

pék;fizetés;munkaerőhiány;

2022-09-06 14:16:00

Diósdon már havi nettó 650 ezer forintos fizetésért keresnek péket

A válság miatti sorozatos bezárások ellenére továbbra is munkaerőhiány van az ágazatban.

Akkora a munkaerőhiány, hogy korábban elképzelhetetlen mértékű bérekkel igyekeznek munkaerőt hívni, egy diósdi pékségbe nettó 650 ezer forintos fizetésért várnak jelentkezőt - vette észre a napi.hu a professioni.hu álláskereső portálon.

A munkaerőhiány annak ellenére is hatalmas, hogy a kata szigorítása, az energiaválság és a rezsinövelés nyomán példátlan bezárási hullám söpör végig az ágazaton. Amennyiben a nettó 650 ezres fizetést kevesellné az érdeklődő, a munkáltató bónuszt is kínál, a 13. és 14. havi fizetés lehetőségét is rögzítve. Az álláshoz tartozó elvárásként pékipari szakmunkás végzettséget, kézműves pékségben szerzett tapasztalatot, valamint a munkára és a környezetre való igényességet tüntettek fel.

A napi.hu felidézi, hogy hasonló ágazatban a feltételezhető rekordot a tihanyi Malackrumpli étterem tartja, amely 800 ezer forintos nettóért, szállással és étkezéssel kiegészítve keresett májusban séfhelyettest.

Mintegy mellékesen azért érdemes idebiggyeszteni lapunk korábbi cikkét, melyben megírtuk, hogy egy budapesti óvodapedagógus „emelés” után keres 180 ezret.