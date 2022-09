R. Hahn Veronika (London);

Egyesült Királyság;kormányváltás;Liz Truss;

2022-09-06 17:17:00

II. Erzsébet uralkodása alatt először zajlott le az átadás-átvétel a Buckingham-palotán kívül

Liz Truss a déli órákban kapott felkérést kormányalakításra II. Erzsébettől, a kiránynő balmorali nyári rezidenciáján. Így fél egy körül már ő volt a szigetország 56. és a királynő 15. miniszterelnöke, egyben a harmadik nő a pozícióban.

Az átadás-átvétel II. Erzsébet uralkodása alatt először zajlott le a Buckingham-palotán kívül, de a formalitások nem szenvedtek csorbát.

Előzőleg Boris Johnson feladta a leckét kora reggeli búcsúbeszédével Trussnak. A távozó kormányfő ókortörténeti leckét adott családjának, híveinek és a médiának, amikor Cincinnatushoz hasonlította magát. (A római államférfit a hagyomány szerint i.e. 458-ban az eke szarva mellől hívták vissza a hatalomba az aequusok támadásának visszaszorítására, s gyors győzelme után két héttel lemondott és megtért a birtokára. A klasszika filológiai tudását folyton fitogtató Johnson nem tette hozzá, hogy a hazaszeretet jelképét két évtizeddel később egy összeesküvés leverésére is visszahívták dictatornak, de a veszély elhárultával megint lemondott címéről.) A további karrierjére vonatkozó szóbeszédek kapcsán a Downing Street 10. előtti utolsó megszólalásában "BoJo" leszögezte, hogy most egy olyan "gyorsítórakétához" lesz hasonlatos, amely "küldetése teljesítése után visszazuhan és észrevétlenül elmerül valahol a Csendes-óceánban". A "This is it folks" (Itt a vége, emberek.) kezdetű szónoki remekmű felsorolta a kormányfő legnagyobb vívmányait, kezdve a Brexit végrehajtásával egészen az Ukrajnának nyújtott támogatásig, de egyetlen önkritikus, alázatos szó sem hangzott el a párt, a kormány és az ország lejáratásával kapcsolatban. Johnson azt a benyomást keltette, mint aki teljes mellszélességgel támogatja az új kormányt és nem gondol a visszatérésre.