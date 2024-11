Az illiberális rendszer lebontása: egy ellenzéki választási győzelem nem elég, a népet is be kell vonni utána

Lebontható lesz-e Orbán Viktor illiberális rendszere egyszerű többséggel, jogállami eszközökkel, a jelenlegi intézményi háttér keretei között? Ahhoz persze, hogy ez megoldandó problémává váljon, az ellenzéknek meg kell nyernie a választást. Annyi már most biztosnak tűnik, hogy a demokrácia helyreállításához és megszilárdításához új politikai szemléletre lesz szükség, amely a képviseleti formák mellett a társadalom közvetlen részvételére is épít. Komoly jogosítványokat kell adni a szakmai és közéleti egyeztető fórumoknak, a civil szervezeteknek, hogy az emberek érezzék, a demokrácia valóban lehetőséget ad érdekeik érvényesítésére. A tanársztrájk sorsát is eldöntheti, ha hiszünk a fellépésünk eredményességében.