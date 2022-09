P. L.;

sajtó;Szlovákia;Magyarország;megbékélés;történelem;

2022-09-06 17:07:00

Magyar és szlovák mítoszokról, történeti narratívákról indít kétnyelvű ismeretterjesztő magazint a Denník N

Nem ez az első projektje a lapnak, amely a magyar-szlovák megbékélést célozza meg.

Új projektbe vág bele a szlovák Denník N: felhívásuk szerint a magyarok, illetve a szlovákok körében elterjedt mítoszokról, történeti narratívákról szeretnének kétnyelvű ismeretterjesztő magazint indítani iskolák számára.

Az egyik vezető szlovák lapként ismert Denník N az utóbbi időkben több lépést is tett, amely a magyar-szlovák kapcsolatokat szeretné javítani: amint annak idején lapunk is beszámolt róla, februárban jelentették be, hogy új, magyar nyelvű kiadványba fognának, a kezdeményezés pedig olyannyira népszerűnek bizonyult, hogy néhány nap alatt összegyűlt rá a szükséges anyagi támogatás, így el is indult a lap magyar nyelvű portálja, a Napunk.

Vélhetően ezen felbuzdulva jelentették be új projektjüket: az új magazin különféle, szlovák, illetve magyar történeti narratívákat szeretne áttekinteni, mint például: a történelmi Magyarország ezeréves elnyomás volt a szlovákok számára, vagy példamutatóan bánt a kisebbségeivel? A trianoni békediktátum egy, a közép-európai népek számára teremtett esély volt, vagy történelmi igazságtalanság a magyarok számára? A terv szerint öt gyakori, egymással kapcsolatos mítoszt tekintenek át, s kifejezetten olyan témákat vesznek számba, amelyekben magyarok és szlovákok nem jutnak könnyen közös nevezőre. A kétnyelvű, ingyenes magazint szlovák és magyar tannyelvű iskolákban szeretnék szétosztani, ehhez gyűjtenek jelenleg anyagi támogatást.

A felhívás szerint céljuk a magyarok és szlovákok közötti megértés elmélyítése: annak feltételeit szeretnék megalapozni, hogy kialakulhasson egyfajta közös történelemszemlélet, ehhez pedig mindenekelőtt meg kellene ismerni egymás perspektíváit. A magazin cikkeit a Denník N és a Napunk újságírói fogják jegyezni, a tervek szerint oly módon, hogy mindkét ország történészeivel együttműködnek. A legalább 80 oldalas tervezett terjedelmű magazin szlovák és magyar tannyelvű általános és középiskolák számára készül majd. 2022 novemberében tervezik eljuttatni az iskolákba, kiemelik azonban, hogy magyarországi iskolák is jelentkezhetnek a projektbe, amennyiben érdeklődnek.