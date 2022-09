nepszava.hu;

határvédelem;veszélyhelyzet;

2022-09-06 21:40:00

Meglepődtünk?: a kormány meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet

Egy év alatt majdnem 100 ezerrel több migráns próbált illegálisan Magyarország területére lépni a kabinet szerint.

A magyar határon érzékelhető migrációs nyomás az elmúlt időszakban erősödött, ezért a kormány 2023. március 7-ig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet - közölte péntek este a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Érvelésük szerint idén már több mint 162 ezer határsértőt fogtak el a magyar határon, míg tavaly az azonos időszakban mintegy 60 ezer határsértőt fogtak el. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt majdnem 100 ezerrel több migráns próbált illegálisan Magyarország területére lépni, míg az embercsempészek száma megduplázódott az előző év azonos időszakához képest.

A balkáni útvonalon rekedt migránsok egyre erőszakosabban próbálnak bejutni az országba és rendszeresen rátámadnak a határt védő rendőrökre, legutóbb éppen a határkerítést építőket dobálták meg kövekkel és támadtak rájuk baltával - magyarázzák. Jelezték: a magyar kormány továbbra is nyílt és egyértelmű bevándorláspolitikát folytat: fenntartjuk a határkerítést, biztosítjuk a határvédelmet, és a brüsszeli vitákban is azt a határozott álláspontot képviseljük, hogy visszautasítjuk a migránsok betelepítését, Európát és Magyarországot meg kell védeni a tömeges bevándorlástól. A nemzeti konzultáció, a népszavazások és a választások eredménye is azt támasztja alá, hogy a kormány az emberekkel azonos állásponton van, a magyar emberek pedig azt várják el a kormánytól, hogy megvédje az ország határait - olvasható a közleményben.