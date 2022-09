nepszava.hu;

2022-09-07 16:14:00

Szőrén-szálán eltűntek a bűncselekményekben érintett Öveges-program szerződései Pokorni Zoltán kerületében

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt kikérte az önkormányzattól a hivatalos dokumentumokat, ott azt mondták, hogy már öt éve átadták az illetékes tankerületi központnak, ahol viszont közölték, náluk bizony nincsenek.

Hiába kérte el Kovács Gergely, XII. kerületi önkormányzati képviselő, egyben a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke a Hegyvidéki Önkormányzat Öveges-programos szerződéseit, azok, legalábbis a jelek szerint szőrén-szálán eltűntek.

A Népszava folyamatosan beszámolt az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által is vizsgált feltételezések szerint összességében csaknem 13 milliárdos, 2014-ben indult csalási ügyről, amelynek egy szálában már bírósági ítélet is született. Arról pedig az Átlátszó számolt be idén februárban, hogy Magyarországnak 7,8 millió euró (mostani árfolyamon több mint 3 milliárd forint) uniós támogatást kellett visszafizetnie az Öveges-program félrement pénzei és az Európai Szociális Alap más, szabálytalan pályázatai miatt.

Az MKKP Facebook-oldalán most közzétették azt a levelet, amelyben a kerületi önkormányzat illetékese a városrész jegyzőjének megbízásából válaszolt Kovács Gergelynek a hegyvidéki iratokat kikérő levelére, amelynek lényege hogy 2017. január 1-től – a törvényi előírások szerint – a Közép-Budai Tankerületi Központ részére átadta a köznevelési intézmények működtetését, továbbá „a projektekkel kapcsolatos fenntartási kötelezettség a fenti időponttól a Tankerületi Központ feladatkörébe tartozik”. Az ellenzéki politikus még fel is hívta a polgármesteri hivatalt, ahol még hozzátették, hogy 2017. január 1-ig minden dokumentumot átadtak a Közép-Budai Tankerületi Központnak. Ehhez képest a tankerület minderre azt közölte, hogy „a Közép-Budai Tankerületi Központ nem rendelkezik a jelzett Hegyvidéki Önkormányzat által megkötött szerződésekkel”.

Amint azt lapunk is megírta, idén júliusban különösen nagy, illetve nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettében és hamis okirat felhasználása vétségében bűnösnek mondta ki a Gyulai Járásbíróság azt a három vádlottat, akik az Öveges-programhoz kapcsolódóan mintegy 180 millió forint értékben egy már kidolgozott munkafüzetet és tanári segédanyagot újként és önálló fejlesztésként adtak el középiskoláknak.

Kovács Gergelynek egyébként Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Klubrádiónak adott idén februári nyilatkozata adta az ötletet a helyi „nyomozáshoz”, amelyben Hadházy még mint szekszárdi fideszes képviselő érdeklődött az ügy iránt a város polgármesterétől, aki akkor azt mondta neki, hogy „ez a Pokorninak a bulija”. Pokorni Zoltán a Fidesz-KDNP színeiben 2006-tól polgármester a XII. kerületben, és bár ezt az állítást Hadházy Ákos nem tudta ellenőrizni, megjegyezte, hogy egy NAV-nyomozó azt írta neki, és erről papírja is van, hogy ami az Öveges-programnál történt, az „egy olyan különösen nagy értékben, a társadalomra különösen veszélyes bűncselekmény, ami csak akkor valósulhatott meg, hogyha ezt központilag szervezi valaki”.