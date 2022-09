nepszava.hu;

oktatás;polgári engedetlenség;Kispest;gimnázium;

2022-09-07 18:34:00

Harmincnégy kispesti tanár kezdte meg szerdán a kétnapos polgári engedetlenségét

A Károlyi Mihály Gimnázium pedagógusai munkabeszüntetésükkel csatlakoznak azokhoz a kollégáikhoz, akik hétfőn ezzel kezdték az idei tanév első teljes hetét.

Tudatában vagyunk annak, hogy tettünkkel szabályt szegünk, s annak ránk nézve hátrányos következményeit vállaljuk – írja a hvg.hu a kispesti Károlyi Mihály Magyar–Spanyol Tannyelvű Gimnázium tanárainak közleménye alapján. A szerdán megkezdett munkabeszüntetést a pedagógusok csütörtökön is folytatják, s mint írják, „a köznevelési törvény sztrájkolást ellehetetlenítő májusi módosítása és az alacsony fizetések miatt” döntöttek a polgári engedetlenség mellett.

A kispesti gimnáziumi tanárok szerint az oktatás nemzeti ügy, ezért tiltakoznak az ellen, hogy a többször is beígért bérrendezést a döntéshozók az uniós forrásoktól teszik függővé. Meggyőződésük, hogy a szakmunkás bérminimumhoz képest is alacsony fizetések miatt a fiatalok nem választják a tanári hivatást és egyre több a pályaelhagyó is.

Akciójuk nem kollegáik vagy az iskola vezetése, legfőképp pedig nem diákjaik ellen irányul, sőt az oktatás fontosságára kívánják felhívni a figyelmet, amivel szerintük gyermekeik jövőjét és a társadalom érdekét szolgálják. Amint arról a Népszava is beszámolt, hétfőn országszerte kétszáznál is több tanár szüntette be a munkát tiltakozásul, és sokan fejezték ki szolidaritásukat, egyetértésüket velük, támogatták a pedagógusok akcióit.