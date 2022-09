nepszava.hu;

BKV;létszámhiány;sofőrök;

2022-09-07 17:38:00

Vannak létszámgondok a BKV-nál, de ez nem érinti a szolgáltatást

A gazdasági változások és a piaci helyzet nem teszi lehetővé, hogy az elmúlt időszakban kialakult létszám változatlanul maradjon

„Ma a sajtóban több helyen is foglalkoztak a BKV Zrt. létszámhelyzetével, ezen belül is kiemelten a járművezetőkkel. Erre reagálva azonban leszögezzük, hogy bár nyáron valóban drasztikusan csökkent a járművezetői létszám, ősz elejére valamelyest normalizálódott a helyzet, így Budapest közösségi közlekedésének fenntartása nincs veszélyben” – közölte lapunkhoz is eljutatott közleményében a Budapest Közlekedési Vállalat (BKV).

A probléma természetesen ismert a cégnél, s bár a Covid-19 járványhullám kirobbanásakor (részben a turizmus leállása miatt) autóbusz-, és trolibuszvezetői létszámot gyakorlatilag maradéktalanul fel tudták tölteni az elmúlt másfél évben valóban folyamatosan csökkenő létszámmal kell szembesülniük.

További probléma, hogy a járművezetői szakma öregedő korfát mutat, a helyzetet a folyamatos nyugdíjazás is nehezíti. A létszámhiányt Budapesten és környékén jelenleg az M3-as metróvonal 2017 vége óta tartó felújítása miatti autóbuszos pótlás rendszerszintű járművezetői többletigénye is fokozza. A nehézségek tehát jelentősek, de jelenleg nem veszélyeztetik a szolgáltatás folyamatos fenntartását - magyarázzák. Ennek jegyében minden lehetőséget kihasználnak, emellett mindent megtesznek a munkakörülmények javítása érdekében. A BKV, ahogyan mindig, most is keresi a megoldásokat, de fontos tisztán látni: a gazdasági változások és a piaci helyzet nem teszi lehetővé, hogy az elmúlt időszakban kialakult létszám változatlanul maradjon.

A megváltozott helyzethez – munkáltatónak és munkavállalónak – együttesen kell alkalmazkodnia, mert e nélkül nem beszélhetünk a BKV távoli jövőjéről. Együtt kell dolgoznunk azért, hogy a legkevesebb veszteséggel jussunk túl a nehéz időszakon, hogy az új környezetben továbbra is versenyképesek maradjanak. A BKV még mindig a legmeghatározóbb szolgáltató a közösségi közlekedésben, és ezt a pozícióját minden körülmények között meg is szeretné őrizni - zárul a tájékoztatás.