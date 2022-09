Balogh Gyula;

2022-09-07 15:02:00

Betelt a pohár, lemondott Gáspárik Attila

Amióta kritikusan szemléli a romániai magyar érdekképviselet, az RMDSZ működését, azóta „megritkult” körülötte a levegő – mondta.

Egy Klaus Iohannis államfőhöz címzett nyílt levélben mondott le a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház éléről Gáspárik Attila, aki január óta ügyvezető igazgatóként tevékenykedik.

Lemondásának több okát is felsorolja: a színházat sújtó anyagi és infrastrukturális gondokat, de azt is, hogy a kulturális tárca folyamatosan halogatja a versenyvizsga kiírását az igazgatói tisztségre. A színházat 11 éve igazgató Gáspárik Attila úgy döntött, betelt a pohár, annál is inkább, mert már régóta az ellehetetlenítésén dolgoznak amiatt, hogy nyíltan kritizálja az RMDSZ politikáját. Döntésében az is közrejátszott, hogy ha másként nem tud, akkor távozásával segít a színházon - írja a Transtelex. Gáspárik igazgatása alatt a marosvásárhelyi színház számos fesztiváldíjat és más elismerést is aratott.

A színházvezető elmondta a Transtelexnek, hogy amióta kritikusan szemléli a magyar érdekképviselet, az RMDSZ működését, azóta „megritkult” körülötte a levegő. Évek óta nyílt titok, hogy a szövetség vezetősége le szeretné váltani a marosvásárhelyi színház éléről. Informális beszélgetések alkalmával többen figyelmeztették arra, hogy:„meg vannak számlálva napjai.” A helyzetet árnyalja azonban, hogy az utóbbi időben belső feszültség is támadt a színházban, Gáspárik Attila elküldte például Keresztes Attila társulatvezetőt.

Demeter András államtitkár lapunknak elmondta, hogy eddig azért nem tudtak pályázatot kiírni az igazgatói posztra, mert nem kaptak az intézménytől ehhez megfelelő adatokat. Hozzátette, hogy rövidesen új megbízott igazgatót neveznek ki a színház élére és szeretnék, ha a felújításra szoruló épületet jól ismerő, belső személy lenne, aki részt venne majd a pályázati kiírás kidolgozásában.