Soproni H. Lajos írása a Népszavának;

2022-09-08 16:16:00

Harmadjára is fakitermelő utat akarnak építeni a Kőszegi-hegységben, a környékbeliek már aggódnak

Okkal tartanak az erdők szerelmesei és a környéken lakók, hogy a szabadjára engedett fakitermeléshez hatalmas teherautókat elbíró utak épülhetnek, tulajdonképpen engedély nélkül.

Sok helybeli aggódva figyeli, hogy a védett Kőszegi-hegységben a Szombathelyi Erdészeti Zrt. mikor kezdi a 40 tonnás kamionok áthaladására is alkalmas fakitermelő út építését. Erre ugyanis az új kormányrendelet a zöldhatóság engedélye nélkül is lehetőséget ad. Nagy dilemma a városban, hogy az erdészet vajon kihasználja-e az új jogszabály nyitotta kiskaput.

Szerintem igen, ugyanis a beruházás megvalósítása a cégvezető régi álma, aminek most már nincs akadálya, hiszen a megyei kormányhivatal két éve hozott elutasító határozatát a fakitermelést megkönnyítő kormánydöntés felülírja – véli Bányai-Németh Gábor. A Momentum kőszegi elnöke annak idején a terv kivitelezése ellen tiltakozást szervezett,

Ha nem ellenzik a civilek az építkezést először 2018-ban, aztán rá két évre is, továbbá az illetékes megyei hivatal környezet- és természetvédelmi osztálya nem küldi ki akkoriban az elutasító határozatot, amiben csereerdő biztosítását rendelte el, ma már ötezer négyzetméternél több hiányozhatna az erdőből. A helyén egy út lenne, és azon keresztül évente mintegy húszezer köbméter fa hagyná el a ritka szép tájvédelmi körzetet. Ráadásul az erdészet hamis állításokkal azt próbálta elérni, hogy az út a Meszes-völgyben legyen, nem törődve a jelentős károkozással. Amikor az Ausztrián át történő szállítás jobb megoldásnak tűnt. Igen ám, csakhogy a cég feltehetően nem akarta az osztrák erdőn és az ottani 55-ös főúton át szállítani a fát, ezt azonban nem vallotta be. Inkább másra hárította az alternatíva kizárását, de hamar kiderült, hogy amire hivatkozott, az nem igaz. A tényleges ok talán az lehetett, hogy nem volt hajlandó az Esterházy erdőbitok használatáért útdíjat fizetni. Erre alighanem sajnálta a pénzt a szombathelyi erdészet, az viszont bizonyára kevésbé érdekelte, hogy emiatt feleslegesen fákat kellett volna kivágni.

Bányai-Németh Gábor azt valószínűsíti, hogy az útépítés rajtját jelentő első kapavágás újabb tiltakozást váltana ki Kőszegen, és bízik abban, hogy amennyiben ez bekövetkezik, akkor a kőszeghegyaljai térség valamennyi polgármestere összefog az ötlet újbóli meghiúsítása érdekében. Kőszeg első embere állítólag azt tanácsolta a szombathelyi erdészet vezetőjének, hogy tegyen le végleg az elképzeléséről, hiszen

Úgy tudja, Velem sem hajlandó az újabb együttműködésre, mert annak idején, amikor Kőszeg súlykorlátozást vezetett be, a meseszép községet környékezték meg a szombathelyi erdészet vezetői, 2-3 millió forintos támogatást és sok minden mást ígérve a falunak, csak azért, hogy átengedje a fával megrakott nehéz gépjárműveket. Az írásos megállapodást azonban halogatták, közben körülbelül ötven ház fala megrepedezett, az utak tönkrementek, a gyalogos híd életveszélyessé vált a kedvelt kirándulóhelyen. A kálváriának azzal lett vége, hogy Velem önkormányzata két és fél év után 10 tonnás súlykorlátozó táblát helyezett ki. A térség településeinek vezetői minden bizonnyal tisztában vannak már azzal, hogy mennyit ér az erdészet adott szava.

Jelzésértékű az is, hogy a kérdéseinket ugyan fogadta a Szombathelyi Erdészeti Zrt., választ azonban nem kaptunk rá Bugán József vezérigazgatótól. Arra voltunk kíváncsiak, hogy miért olyan fontos az elutasított beruházás, és mikor kezdődik az évek óta húzódó útépítés, amit a nemrég megjelent kormányrendelet hatósági engedély nélkül is lehetővé tesz, ám hiába próbálkoztunk.

Básthy Bélától, Kőszeg polgármesterétől azután érdeklődtünk, hogy a védett erdőben a fa kitermelését bővítő út megépítésével egyetért-e az önkormányzat, és ha nem, de elindul a beruházás, akkor milyen konkrét lépésekkel akarja ezt megakadályozni, esetleg megtiltja a fával megrakott kamionok és nehéz gépjárművek áthaladását a városon? Erre azt mondta, hogy a Szombathelyi Erdészeti Zrt. az elmúlt két évben nem jelezte abbeli szándékát, hogy a korábban már két alkalommal is meghiúsult útépítési tervét újból napirendre veszi. Ezért a város önkormányzata nem kíván a feltételezésekre reagálni és ezzel új, továbbá felesleges vitafrontokat nyitni. A kőszegi képviselő-testület a 20 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtásának szabályait több mint négy éve önkormányzati rendeletbe foglalta, és az ebben megjelölt helyi közutakra 2018. július elseje óta érvényesek az erdészet járműveire is vonatkozó korlátozások.

A Vas Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztálya két éve elutasította a szombathelyi erdészet fakitermelő út építésére beadott kérelmét. Ezért azt kérdeztük a hivatal illetékesétől, hogy a módosított szabályok után is hatályos ez a határozat. A kérdésre érkezett tájékoztatás a következő:

Így a Kőszegi-hegységben, a Meszes-völgyi erdészeti feltáró út építésének ügyében továbbra is a kormányhivatal 2020. július 9-én kiadott határozata van érvényben.

Az utóbbi megállapítás azért érdekes, mert a közelmúltban született kormányrendelet alapján korlátozás nélkül is lehet faanyagszállításra szolgáló utakat vágni az erdőben. Sőt, a fakitermelés tilalma alatt a jogszabályban vagy hatósági döntésben megállapított korlátokat nem kell alkalmazni. Az új jogszabály megszületése a rendelet körül bábáskodók szerint csak egy lehetőség, derült ki a közvélemény felháborodását követő kozmetikázásból. Arról viszont nem beszélnek a döntéshozók, hogy ezzel egy kiskapu is kinyílt, ami kihasználható, és erre hivatkozva a vitatott út is elkészülhet.