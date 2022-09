P. L.;

Nyilasok által is használt jelszóval köszönt be követőinek Gelencsér Ferenc

Terjednek az egyszavas Facebook-posztok, a Momentum elnöke kicsit mellényúlt.

Új trend indult be a közösségi médiában. Az egyszavas Facebook-posztok tömkelegével mostanra valószínűleg mindannyian találkoztunk, ennek eredetét a Buzzfeednews nyomán röviden úgy foglalhatjuk össze, hogy az amerikai Amtrak nevű vasúttársaság még szeptember elsején annyit írt ki a Twitterre, hogy „trains”, azaz „vonatok”. Ez valami oknál fogva egyik vállalatot ihlette meg a másik után és mivel különösebb erőfeszítést nem igényel, sorra meg is jelentek az egyszavas posztok a közösségi oldalakon a NASA-tól a Washington Poston át a Burger Kingig. Csakhamar a politikusok is beszálltak, Joe Biden amerikai elnök kiírta, hogy „demokrácia”, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig, hogy „szabadság”, innentől kezdve pedig nem volt megállás.

A trend mostanra Magyarországra is elért, Orbán Viktor például kiírta a Facebookra, hogy „Magyarország”. Mások is beszálltak a „buliba”, azonban nem mindenkinél volt ennyire egyértelmű az üzenet, Gelencsér Ferenc Momentum-elnök például annyit írt ki, hogy „Kitartás”.

A bejegyzést csakhamar el is árasztották a „történelmi ihletésű” kommentek, mivel a „kitartást” mint jelszót egészen konkrétan a Szálasi Ferenc vezette nyilaskeresztesek használták a második világháború és a nyilas uralom idején (a hungarista csatakiáltás és válasz úgy hangzott, hogy „Kitartás! Éljen Szálasi!”). Gelencsér Ferenc így aztán intenzív magyarázkodásra kényszerült, több hozzászóláshoz is ugyanazt a reakciót fűzte. Mint fogalmazott: „szerintem ennyire vészterhes időkben kitartásra biztatni az embereket nem összekeverendő egy letűnt kor torz eszméjével.”

Persze a „kitartást” mint kifejezést értelemszerűen manapság is használjuk, és elég világosnak is tűnik, hogy a politikus nem arra gondolt, amire a legtöbben, de így kontextus nélkül és a fent jelzett egyszavas posztolási „divat” fényében az azért mindenképpen elmondható, hogy a Momentum elnöke alaposan mellényúlt. Ráadásul nem ez Gelencsér Ferenc első bakija a szavakkal: múlt héten például azt követően vette elő a politikust a kormánypárti sajtó, hogy Facebook-bejegyzésében magát „államférfinak” nevezve utasította el, hogy a Mi Hazánk mellszobrot avatott Horthy Miklósnak Dúró Dóra parlamenti dolgozószobájában.