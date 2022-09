Vas András;

Fonyódliget;önkormányzat;vendéglátóhely;építkezés;

2022-09-09 16:00:00

„Nem ezért vettünk itt nyaralót! Ez egy üdülőövezet, semmi szükség az újabb vendéglátóhelyekre!”

A szabadstrandot féltik helyiek a fonyódligeti Árpád sétányon, ahol a népszerű és keskeny sávba vendéglátóhelyeket húzna fel a fideszes önkormányzat. A polgármester szerint csak egy új egység épülne, de a tiltakozók nem akarnak újabb óriási épületeket.

- Nem ezért vettünk itt nyaralót! Ez egy üdülőövezet, nem bulinegyed, semmi szükség az újabb vendéglátóhelyekre! – mondja feldúltan egy középkorú nő a fonyódligeti Árpád sétányon. A többiek, lehetnek vagy tízen, bólogatnak. Ők is féltik a nyugalmukat az építkezésektől, melyek elvileg október közepén elkezdődhetnek.

Az 1,3 kilométer hosszú sétányra ugyanis értesüléseik szerint több új vendéglátóhely építésére adott ki engedélyt a fonyódi önkormányzat. Mutatják a látványterveket a 16-18 méter hosszú, közel hat méter széles, üvegfalú, tetőteraszos építményekről, melyek egy valódi tóparti lídón jól mutatnának, ám a keskeny Árpád-sétányon nehéz elképzelni őket. A házak és a víz között alig 25 méter a távolság – az Alkotmánybíróság határozata alapján a parti 30 méteres sávba tilos építkezni –, a kerítések előtti másfél méteres, füves szakasz mentén fut a két méter széles betonút, aztán a part felé egy 13 méteres placc következik, melyet 7 és 5 méteres sávokra oszt a futópálya.

- Ide akarják az egyik monstrumot – mutatja a Zrínyi utca torkolatnál az öltöző melletti területet Királymezei Ágnes, aki az építkezés megakadályozása érdekében online petíciót indított, melyet néhány hét alatt közel 8700-an írtak alá. Korábban, augusztus elején már leadtak az önkormányzatnál 167 szignóval egy tiltakozó levelet, ám arra nem kaptak választ.

– tette fel a kérdést.

Hivatalosan amúgy senki sem kapott értesítést a várható építkezésekről, a nyaralótulajdonosok állítják, a nyár eleji üdülőhelyi fórumon jelentette be Hidvégi József fideszes polgármester, hogy megvannak az engedélyek és kivitelezőt is sikerült találni.

- Írtunk egy levelet az önkormányzatnak, szerettük volna tudni a részleteket, de hat hétig nem válaszoltak, majd csak annyit reagáltak, nem tudnak terveket mutatni, mert azt a kivitelező készítteti el – folytatja Királymezei Ágnes. – Annyi sikerült megtudnunk, hogy két helyen, a Zrínyi, illetve az Árpád utca sarkánál akarnak építkezni. Előbbi helyen amúgy eddig is voltak kisebb vendéglátóhelyek, két bódé, valamint egy kürtöskalácsos kocsi. Előbbieket aztán elbontották – a környéken nyaralók nagy örömére.

- Nincs jobb szó rá, büdös volt – állítja egy hatvanas férfi.

Az új vendéglátóegység a bódék helyére épülne, csak éppen a két 19 négyzetméteres épületnél ötször nagyobb kivitelben.

- Nemcsak az a baj, hogy elvenné a kilátást az északi partra – panaszkodik egy fiatal asszony –, de pontosan tudjuk, mivel járnak az ilyen helyek. Ott a Csúszda és a Kamilla – mutat a sétány keleti, majd nyugati oldalán lévő vendéglátóhelyek felé –, épp elég az ide.

Sokak szerint sok is. Harkai Niobé és családja cirka 25 éve küzd a Kamillával, amely eredendően fabódéként indult, aztán a folyamatos fejlesztések során eljutott a mai méretre: úgy ötven asztalnyira terjeszkedik a füves placcon.

– állítja Harkai Niobé. – Egész nap zaj van, reggel a szállítók jönnek, s állnak meg a kerítésünknél, aztán beindul a forgalom, üvöltve veszik fel a rendeléseket. Este pedig kezdődik a szokásos iszogatás, persze kiabálással, énekléssel kísérve. Rengetegszer kértük őket, legalább éjfélkor zárjanak már be, mert nem lehet aludni. Egész nyáron csukva kell tartani az ablakot, de még így is nehéz pihenni. És persze a vendégek jobb híján ide járnak vizelni, adott esetben hányni a kerítéshez, esetleg a Balatonba. Hiába hívtuk az évek alatt többször is a rendőrséget, semmi sem történt. Hivatalosan 80 négyzetmétert foglalhatnának el, ez maguk szerint annyi? Ráadásul ide építették mellé a játszóteret és a családi öltözőt is, már alig lehet lemenni a partra. Most pedig a Kamillát is át akarják építtetni ugyanolyan tetőteraszosra, mint amilyet a Zrínyi-sarokra terveznek.

Találkozunk az egység tulajdonosával is, kitér kérdéseink elől, csak annyit ismer el, hogy a településképi előírások miatt valóban szükség lesz felújításra.

- Persze, tudjuk, a Balatonon vagyunk, kell a buli is – mondja az Árpád parti tiltakozók egyike. – De a mértéket tartsák már be!

- Tudja mekkora a nihil itt télen? – veszi át a szót egy szemüveges férfi. – Ráadásul a szél kinyomja a jeget a partra, olvadáskor pedig az utcákig felmegy a víz.

- A polgármester azt állította, hogy a kerékpáros turisták eltartják majd a helyeket – állítja Királymeze Ágnes. – Merthogy a Balatoni Bringakör nyomvonalát is lehozták ide a vasút mellől. Nyáron tényleg nagy a forgalom, de télen… Ráadásul a Kamilla simán elbírná egyedül, minek ide még két újabb hely? Nem mellékesen száz méter ide a Kápolna tér, ahol szintén van vendéglátóhely. Olyan kevés ilyen nyugodt hely van már a Balatonon, miért kell tönkre tenni ezeket? Csak itt, a Zrínyi sarkon hét fát jelöltek meg, hogy ki kell vágni, különben nem fér el az új épület. Ezért is írtuk a petícióban: