R. Hahn Veronika (London);

II. Erzsébet;gyász;Nagy-Britannia;

2022-09-08 19:32:00

Meghalt II. Erzsébet királynő

A királynő 96 éves korában elhunyt – erősítette meg a Buckingham-palota közleménye.

II. Erzsébetet életének 97., uralkodásának 71. esztendejében érte a halál nyári rezidenciáján, a skóciai Balmoral kastélyában.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Nincs három hónapja, hogy az Egyesült Királyság és a Nemzetközösség számára oly kedves országai négynapos fesztivállal köszöntötték II. Erzsébetet trónra lépésének 70. évfordulóján. Az akkor 26 éves trónörökös valójában 1952. február 6-án került a monarchia élére, amikor VI. György, mindössze 56 évesen, idő előtt, váratlanul, tüdőrák következtében elhunyt. Erzsébet érthetően soha nem "ünnepelte" meg ezt a napot, sőt, hagyományosan csendben és visszavonultan sandringhami kastélyában emlékezett meg imádott édesapjáról. Felejthetetlen az a híradófelvétel, melyen a halálhírről egy nemzetközösségi körutazás elején férjével, Fülöp edinburghi herceggel Kenyában tartózkodva értesült és Londonba visszaérkezve - immár feketébe öltözve - a repülőtéren első miniszterelnöke, Winston Churchil fogadta. S milyen hihetetlen, hogy kedden a tizennegyediket, Boris Johnsont mentette fel és bízta meg a tizenötödiket, Liz Trusst.

A 96 éves királynő, ahogy korábban édesanyja, a 102. életévében elhunyt Erzsébet anyakirályné is, egészen a közelmúltig kíváló egészségnek örvendett. Minimális időt töltött kórházban, mindössze egy térd-, majd évekkel később egy szürkehályog műtét vonta ki átmenetileg a munkából. Utoljára múlt év októberében töltött egy éjszakát a londoni VII. Eduárd magánklinikán, ahol soha nem pontosított "előzetes vizsgálatokat" végeztek, majd "jókedvűen" visszatért a windsori kastélyba. Ide tette át székhelyét az elmúlt években a Buckingham-palotából. Itt vészelte át lecsupaszított udvartartása és egy jó évig Fülöp társaságában a koronavírus-járványt, majd 73 évi házasság után itt érte az edinburghi herceg 99 éves korában bekövetkezett halála is. Egy másik, mindenki memóriájába beívódott imázs, amint 2021. áprilisában, a még érvényben lévő szociális távolságtartási szabályok szigorú betartása miatt a fekete arcmaszkot viselő özvegy magára hagyva vett részt a búcsúszertartáson. Ez év februárjában a királynő is covidos lett, és mint később bevallotta, a vírus alaposan leverte.

Még nincs egy éve, hogy a fokozódó mozgásszervi problémákkal küzdő Erzsébetet először látta bottal közlekedni a közvélemény. Jobbára ekkor kezdődött azoknak az eseményeknek a sorozata, melyekről a brit "rekordtartó" - külföldi összehasonlításban is csak a Napkirály, XIV. Lajos uralkodott tovább, 72 év 110 napot - első ízben maradt távol: karácsonyi templomlátogatás, a parlamenti törvényhozói programbeszéd, a nagycsütörtöki alamizsnaosztás, az éves ünnepélyes nemzetközösségi istentisztelet, és még sorolhatnánk. Előrehaladott kora miatt számos alkalommal merült fel a kérdés, vajon megfontolja- e, hogy lemondjon a trónról Károly javára, sőt ismételten felröppent a hír, hogy egy nemzedék kihagyásával a most 73 éves walesi herceg helyett a 40 éves Vilmos, Cambridge hercege lépne a helyére. Alkotmánytörténészek ilyenkor mindig emlékeztettek arra, hogy Erzsébet már trónra lépésekor hangsúlyozta: ameddig testi és szellemi ereje rendben van, nem vonul vissza. A királyi család egyetlen percre sem feledkezett el arról, milyen nemzeti válságot indított el VIII. Eduárd 1936 végi lemondása, melynek révén az uralkodásra nem készült Albert yorki herceg, Erzsébet édesapja került a trónra. Az alattvalók eskü alatt vállalt szolgálata, a királyi hűség és felelősség olyan motiváció II. Erzsébet, sőt Károly herceg számára is, melyek lehetetlenné tették, teszik a stafétabot önkéntes átadását.

Ha a nyugalomba vonulás elképzelhetetlen ötletnek bizonyult is, II. Erzsébetnek alkalmazkodnia kellett a fokozódó nehézségekhez, bár még 2018-ban is csaknem háromszáz protokolláris kötelezettségnek tett eleget. Azonban egyre gyakrabban ugrott be a helyére, például a lovaggá ütési ceremóniákra Károly, Anna királyi hercegnő és Vilmos. A pandémia is alaposan átírta a forgatókönyvet, az audienciáktól a szerepvállalásokig minden a Zoom közösségi csatornára helyeződött át. A munkát alaposan át kellett szervezni. Előbb a sussexi hercegi pár döntése után, miszerint nem kívánják folytatni királyi missziójukat és egy csendesebb élet reményében Kaliforniába költöznek. Később András herceget, Erzsébet állítólagos kedvenc fiát kellett "kivonni a forgalomból", miután az amerikai Victoria Robert Giuffre szexuális zaklatás vádjával pert indított ellene, majd egy bíróságon kívüli megegyezés tízmillió fontra becsült fájdalomdíj kifizetésére kényszerítette.

Ha családja sokszor okozott is neki szomorúságot és változó körülmények gyakran bírták új helyzetekhez való alkalmazkodásra, a brit uralkodót úgy tartják számon, mint aki hosszú uralma során soha nem vétett hibát, még véletlenül sem tántorodott el a "soha ne panaszkodj, soha ne magyarázkodj" elvétől. II. Erzsébet méltósága töretlenül megmarad.