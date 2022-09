Rónay Tamás;

2022-09-08

Nincs egyetértés arról, meddig tartsák a hálózaton az utolsó atomerőműveket Németországban

Az energiaválság azonban más szempontból is komoly kihívást jelent a vezetés számára.

Olaf Scholz nem számít „népfelkelésre” az őszi és téli hónapokban az energiaválság miatt. A német kancellár ezt a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott, szerdán megjelent interjújában fejtette ki. Egyúttal ígéretet tett arra, hogy fokozatosan csökkentik az áram árát, hozzátette azonban, hogy a gázzal nehezebb a helyzet.

Oroszország riadalmat okozott Németországban azzal, hogy leállította a gázszállítást az Északi Áramlat-1 vezetéken, bár derült égből villámcsapásnak sem lehet nevezni a döntést. Csakhogy a Kreml ezzel a saját lábába lő, mert teljesen elvágja magát a német piactól. Erre utalnak a német kormány egyik legnépszerűbb tagja, Robert Habeck gazdasági miniszter szavai, aki kijelentette, a német energiaellátást érintő terveiben már „nem szerepel” az orosz gáz. Mint fogalmazott, Oroszországból csak „a hazugságok” érkeznek megbízhatóan.

Csakhogy az orosz gázról való leválás nem megy egyik napról a másikra, ezért Olaf Scholz kancellár kabinetje vészmegoldásokat dolgozott ki, a koalíción belül azonban nincs egyetértés ezekről. Két atomerőmű 2023 áprilisáig tartalékként a hálózaton marad, hogy áramot szolgáltasson, közölte a hét elején Robert Habeck. Ez látszólag meglepő egy zöldpárti politikustól, hiszen a környezetvédők követelték leghatározottabban a szakítást a nukleáris energiával, most azonban nincs jobb megoldás. A tervek szerint a baden-württembergi Neckarwestheim 2 és a bajorországi Isar 2 erőmű 2023. április közepéig termel áramot, a harmadik emslandi erőmű viszont a tervek szerint december 31-én teljesen leáll.

A gazdasági tárca szerint

Habeck azonban azt is hozzátette, az atomenergia továbbra is magas kockázatot jelent és a radioaktív nukleáris hulladék a következő generációkra nézve is veszélyt jelent. Ezért az atomerőművek élethosszig való meghosszabbítása szóba sem jöhet, vélekedett Habeck. A kormány tehát kiáll az atomenergia fokozatos kivonása mellett. Hasonlóképpen vélekedik Saskia Esken, az SPD társelnöke.

Egyelőre megjósolhatatlan, miként alakul télen az energiahelyzet. A német gáztározók feltöltése a tervezettnél gyorsabban halad, de ez még önmagában nem garancia semmire. A német kormány nem számít válsághelyzetre az energiaellátás tekintetében, de semmit sem lehet kizárni. Az atomerőművek azonban csak korlátozott segítséget nyújthatnak egy kritikus helyzetben. A hálózatüzemeltetők ezért további intézkedéseket is javasolnak. Úgy vélik,

Az Ukrajna elleni orosz agresszió megindítása után Németországban mind többen követelték az atomerőművek élettartamának meghosszabbítását. A berlini kormánykoalíció legkisebb pártja, a liberális FDP is emellett kampányolt. S azóta sem változott a politikai erő véleménye, Christian Lindner, a párt elnöke, ezért nem ért egyet Habeck terveivel. A szövetségi pénzügyminiszter a három még működő atomerőmű élettartamának meghosszabbítására szólított fel.

– írta a Twitteren Johannes Vogel, az FDP frakcióigazgatója.

Ami az ellenzéki uniópártok energiával kapcsolatos elképzeléseit illeti, Friedrich Merz, a CDU elnöke szerint „most nincs értelme tartalékról, készenléti műveletekről vagy hasonlóról beszélni”. Szerinte nincs más megoldás, a három erőműnek továbbra is teljes kapacitással kell működnie. Úgy véli, a nukleáris létesítményeket még legalább három-négy évig a hálózaton kell tartani mindaddig, amíg „magunk mögött hagyjuk a válságot." A CDU/CSU frakcióvezető-helyettese, Jens Spahn is kritikusan nyilatkozott Habeck bejelentéséről. "Ez a három atomerőmű biztonságos, megbízható és megfizethető energiát, áramot biztosíthatna Németország számára ebben a válságban. És legalább a következő két télen ezekre kell hagyatkoznunk” – fejtette ki a CDU politikusa. Egy biztos, Németország energiaügyi szempontból nehéz időszak elé néz.