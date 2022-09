Batka Zoltán;

határvadász;avatás;Orbán Viktor;Szabó Bálint;

2022-09-09 11:02:00

Orbán Viktor Szeged helyett Budapesten avatott határvadászokat, hackeléssel indult a beszéde

A szegedi önkormányzati képviselő, Szabó Bálint követelte, hogy a miniszterelnök mondjon le. Egyébként arra egyelőre nem adott magyarázatot sem a Miniszterelnökség sem a Belügyminisztérium, hogy mi okozta a hét eleji kutyakomédiát, vagyis hogy az eseményt Szegedről Budapestre költöztették.

„Ha a határon vadászni kell, ki a vad?” – írták krétával ismeretlenek a miniszterelnöki ceremónia előtt a Készenléti Rendőrség előtti Kerepesi úti központja elé a járdára. A feliratok folytatódtak volna, ám, a „Semjé” - szótöredékkel félbeszakadtak, vélhetőleg a rendőrség megakadályozta a további firkálást.

A központ körül visszafogott készültséget lehetett látni, mindössze néhány tucat rendőr fogadta a miniszterelnöki autót, de aztán jött Szabó Bálint szegedi önkormányzati képviselő, hogy átmenetileg megbénítsa a Kerepesi út forgalmát. Ő az autójával megpróbált behajtani a rendőrségi központba, ám a kapuban egy osztag az útját állta.

Egy nemzeti színű szalagra kötött sípot folyamatos fújó képviselő autójával eltorlaszolta egy időre a Kerepesi út egyik sávját a központ előtt. Kérdésünkre, hogy mi a célja ezzel, Szabó Bálint annyit válaszolt, hogy azt akarja, hogy Orbán Viktor mondjon le. A rendőrök végül igazoltatták Szabó Bálintot, majd a képviselő némi üvöltözés után, hogy ne érjenek hozzá a rendőrök, elhajtott az autójával.

Arra egyelőre nem adott magyarázatot sem a Miniszterelnökség sem a Belügyminisztérium, hogy mi okozta a hét eleji kutyakomédiát az eredetileg Szegedre meghirdetett, letagadott, és végül Budapestre áthelyezett határvadász-avató körül. A szegedi önkormányzat portálja a szeged.hu még hétfőn számolt be arról, hogy pénteken tíz órától a szegedi Móra Ferenc Múzeum előtt határvadászi eskütétel lesz, emiatt lezárják szinte a teljes belvárost.

Az elképzelések szerint Szeged belvárosát azért bénították volna meg, hogy Pintér Sándor belügyminiszter, Kövér László házelnök és Orbán Viktor miniszterelnök megtekinthesse az ötszáz határvadász eskütételét. A rendőrségi intézkedések szerint az eskütétel napján viszont gyakorlatilag képtelenség lett volna közlekedni Szeged belvárosában. Ezt követően Havasi Bertalan miniszterelnöki sajtófőnök „hírlapi kacsának” minősítette a hírt, hogy Orbán Viktor Szegedre látogat, azonban a szeged.hu Balogh János országos rendőrfőkapitány és Tarcsa Csaba, a Készenléti Rendőrség parancsnoka aláírásával ellátott meghívóval bizonyította, hogy Havasi Bertalan nem mond igazat, mivel Botka László polgármester korábban elküldött meghívóján is szerepelt, hogy Orbán mond beszédet. Ezután szerdára a rendőrség lemondta a rendezvényt a szegedi önkormányzatnál, az Orbán-kormány pedig hogy pénteken a Készenléti Rendőrség Kerepesi úti központjában tartják az ünnepséget.

Más sem alakult úgy, ahogy Orbán Viktor eltervezte. Július közepén a miniszterelnök még azt közölte: szeptemberre új határvadász alakulatot hoznak létre. 2200 határvadászt képeznek ki és állítanak szolgálatba - közölte Orbán Viktor, hozzátéve: a számukat később 4000-re növelik majd.

Már akkor is meglepőnek tűnt ez a bejelentés, hiszen eleve a rendőrséghez is alig lehet újoncot szerezni, állandóak a felmondások és a leszerelések.

A nagy kormányzati médiatámogatással indult toborzás során a rendőrség először azt kommunikálta, hogy hatezren jelezték személyesen, levélben, a közösségi oldalakon vagy telefonon, hogy határvadászok lennének. Később kiderült, hogy ez csak érdeklődők számát jelezhette, mivel valójában csak 724-en juttatták el a jelentkezési lapjukat és 644-en tettek felvételit. Az, hogy most ötszázan szerelnek fel hároméves, szerződéses határvadásznak,kérdés, hogy végül mennyi jelentkezőből választották ki őket. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő úgy kalkulált: a hasonló toborzásokon általában hatból egy ember felel meg az ilyen tevékenységhez szükséges és mentális fizikai elvárásoknak.

Mint arról beszámoltunk, a felvételi feltételeken igencsak lazítottak, eleve nyolc általánossal is lehetett jelentkezni egészen 55 éves korig. A fizikai szintfelmérő követelményei sem tűntek éppen keménynek: a 40 éves korig tartó első korcsoportban elég fél perc alatt 17 fekvőtámaszt, egy perc alatt 30 felülést végrehajtani, illetve az 1500 méteres síkfutást 8 perc 52 másodperc alatt teljesíteni. (Sőt, lehet ennél lassabbnak is lenni, ekkor viszont több fekvőtámaszt vagy több felülést kell csinálni.) A 40 év feletti férfiaknak 14 karhajlítást, 25 felülést kell végrehajtani, illetve 9 perc 10 másodperc alatt teljesíteni a másfél kilométert. Ráadásul mivel a szintfelmérők augusztusban zajlottak így szeptemberig legfeljebb egy pár hetes határőri alapkiképzést kaphattak meg, majd a jelek szerint frissen fegyveres szolgálatra osztják be őket a határon.

Az pedig csak hab a tortán, hogy korábban a Fidesz volt a 2010-re megszüntetett határőrség újraszervezésének a kerékkötője. A 2015-ös menekültválság után a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes többsége tárgyalni sem volt hajlandó az önálló határőrség felállítását sürgető jobbikos javaslatról.