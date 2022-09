M.K.;

2022-09-09 12:41:00

Magyarországon soha nem látott éjszakai látványrepüléssel kezdődik pénteken a Szeged International Airshow

Pénteken délután erős kezdéssel nyitja meg kapuit a háromnapos Szeged International Airshow, ahol a szervezők eddig soha nem látott éjszakai látványshow-val és több mint tíz nemzet legjobb pilótáival kápráztatják majd el a közönséget.

Hihetetlen attrakciókat mutatnak be szeptember 9-10-11-én a Szegedi Repülőtéren a világ számos pontjáról érkező pilóták. A mintegy 300 lóerős vasmadarak olykor 400 km/h sebességre fölgyorsulva suhannak az égen vagy mutatnak be különböző figurákat kötelékbe. “Ekkora sebességnél ez nagyon kockázatos és rengeteg gyakorlást igényel. Ilyenkor a pilóták sokszor nem is előre figyelnek hanem a mellettük lévő géphez igazodnak, így nagyon kell bízni egymásban” – magyarázza Báló Tamás, a Szegedi Repülőtér igazgatója, aki a Szeged International Airshow programigazgatója is egyben.

A rendezvény a világ legjobb pilótáit vonultatja fel, akik igazi gépcsodákat emelnek majd a magasba. Láthatunk majd a II. világháborús időket idéző vadászgépeket, mint például egy Yak-3-ast illetve egy CAC Boomerangot. A Boomerang-ot 1942-1945 között gyártották az ausztrál légierőnek, a YAK-3 - szintén az 1940-es évekből - a szovjet légierő vadásza volt. Kuriózum lesz majd a T-28 Trojan, egy önmagában 1425 lóerős monstrum, ami 1951-es gyártású repülő, melyet kiképző gépnek tervezett az amerikai légierő és végül Franciaországban is gyártották licence alapján. A leggyorsabb gép a Gripen lesz. A tengerszinthez közel kb. 1000 km/h körüli sebességgel ékezik majd picivel a hangsebesség alatt.

Egy eddig nem látott éjszakai show is a program része lesz. A pilóták számára mindig kockázatos az esti repülés, ilyenkor az érzékszervek közül a legfontosabb esik ki: a látás. Nem érzékelhető a magasság, sokszor még a sebesség és a függőleges elmozdulás sem. Ilyenkor a műszereikre hagyatkozva igyekeznek a pilóták a helyzetüket felmérni. Az éjszakai bemutatót különböző fény és pirotechnikai elemek teszik még látványosabbá. Lesz gép, amelyiknek füstgenerátor lesz a szárnyaira szerelve, másnak pirotechnikát indító eszközök, és van, aki különleges fényforrásokkal világítja meg a gépét. Az éjszakai airshow egyedi látványosságát száz drón teszi teljessé.

A merevszárnyas gépek mellett levegőbe emelkednek majd különböző helikopterek is. A Red Bull Flying Bulls csapata például elhozza a BO-105-ös helikoptert. Ez a gép az egyetlen, amivel tudnak teljes függőleges fordulót vagyis bukfencet bemutatni a levegőben, amit természetesen a közönség Szegeden láthat is. A pilóta komplett műrepülő programmal készül. Ez a helikopterek között nagyon ritka. A másik helikopter ami Salzburgból érkezik, egy igazi ritkaság, a BELL AH-1 SuperCobra, egy igazi támadó helikopter.

A modern gépek világából pedig a kimondottan műrepülésre tervezett repülőket is láthatnak Szegeden a látogatók. Ilyen a Swift S-1 vagy a MDM-1 Fox típusok, ezek napjaink legjobb gépei, melyek korlátlanul műrepülhetők, előttük nincsenek korlátok.