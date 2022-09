Rónay Tamás;

Svédország;választás;bevándorlás;gazdasági válság;

2022-09-11 09:00:00

Népszerű a miniszterelnök asszony, csak a szélsőjobb ne lenne – némi fegyverzaj mellett parlamenti választást tartanak Svédországban

Fej fej mellett áll a bal- és a jobboldal, Magdalena Andersson kormányfő népszerűsége dönthet a gazdasági helyzet és a bevándorlási kérdések körül forgó kampány után.

Felmérések szerint biztos, hogy a szociáldemokraták végeznek az élen, és kérdés, hogy koalíciós partnereikkel sikerül-e többséget szerezniük a parlamentben.

A párt népszerűségét elsősorban Magdalena Anderssonnak köszönheti. Ő az első női miniszterelnök a skandináv országban, tavaly novemberben iktatták be. Hogy személyes varázsa elég lesz-e a további kormányzáshoz, egyelőre kérdés, mivel a bal- és a jobboldal hasonlóan áll a közvélemény-kutatásokban. Legnagyobb riválisa a kormányfői bársonyszékért a jobbközép Mérsékeltek vezetője, Ulf Kristersson.

A szociáldemokraták már nyolc éve irányítják Svédországot, de a hatalmi viszonyok rendkívül instabillá váltak, ami Andersson elődjének, Stefan Löfvennek a lemondásához vezetett. Népszerűségét a hivatalban lévő miniszterelnök (aki korábban Löfven pénzügyminisztere volt) elsősorban annak köszönheti, hogy jó válságkezelőnek bizonyult, felgyorsította az oltási kampányt, hamar Ukrajna segítségre sietett az Oroszországgal vívott háborúban, és a kivételesen fontos történelmi helyzetben véget vetett annak a NATO-val szembeni szkepszisnek, amely a szociáldemokratákat korábban jellemezte. Most azonban újabb válságba sodródott az ország a magas energiaárak és megélhetési költségek miatt, így a jobboldali ellenzék máris kudarccal vádolja a kabinetet, bár az nem világos, hogy az ellenzéki pártok hogyan orvosolnák a jelenlegi helyzetet.

A kampány másik fontos témája a biztonsági helyzet volt.

Egyes negyedekben a rendőrség nem tudott véget vetni a bandaháborúknak. Elsősorban olyan régiókról van szó, ahol magasabb a munkanélküliség és elsősorban külföldről érkezettek élnek, s az átlagosnál jóval magasabb a kábítószerfogyasztók száma.

Az ellenzék számára tehát a biztonság kérdése magas labdát jelent, és a szociáldemokraták túl megengedő bevándorlási politikáját okolják mindezek miatt. Svédország egy főre lebontva valóban a legtöbb menekültet fogadta be, az utóbbi években azonban a szociáldemokraták is jobbra fordultak és jelentősen szigorítottak a bevándorlás szabályain.

A választási hadjárat során aggasztó módon előretörtek a jobboldali populista, bevándorlásellenes Svéd Demokraták (SD), akik két hete még több közvélemény-kutatás szerint megelőzték a Mérsékelteket is. Bár nyilvánvaló, hogy a két párt, amennyiben a jobboldal szerezne többséget a voksolás után, összefogna egymással, nem mindegy, hogy melyikük fut be a szinte biztosan az élen végző szociáldemokraták mögött. Amennyiben a populista, euroszkeptikus párt megelőzné a jobbközép politikai erőt, úgy az SD hírhedt vezetője, Jimmie Akesson nagy árat kérhet egy Kristersson vezette kabinet támogatása fejében. Ez pedig az EU számára is gyászos hír lenne.