Hét napos királyi gyászt hirdetett az új uralkodó

2022-09-09 15:17:00

Hivatalosan szombaton, helyi idő szerint 10 órakor kiáltják ki királynak III. Károlyt.

Pénteken, helyi idő szerint London-szerte - többek közt a Szent Pál Székesegyházban is - megszólaltak a templomok harangjai, így tisztelegve II. Erzsébet előtt. A brit fővárosban két helyszínen emblematikus épületében, a Towerben és a Hyde Parkban díszsortűzzel róják le kegyeletüket az elhunyt uralkodó emléke előtt. 96 lövést adnak le.

„Őfelsége, a királynő halálát követően a király kívánsága szerint mostantól a királynő temetését követő hét napig tartó királyi gyászidőszakot hirdetett” - közölte pénteken a Buckingham-palota. A királyi rezidenciákon helyeznek ki részvétnyilvánító könyveket, de a királyi honlapon elérhető lesz egy online felület azok számára, akik ezt meg kívánják tenni. A londoni Green Parkban és a Buckingham-palota melletti Hyde Parkban külön helyszíneket alakítottak ki a lakossági virágkoszorúk elhelyezésére. A sandringhami birtokon a Norwich-kapuknál lehet virágot hagyni, a Balmoral-kastélynál pedig a főkapunál. A királynőt várhatóan szeptember 19-én helyezik örök nyugalomra, mely munkaszüneti nap lesz és az iskolákban sem lesz tanítás.

Helyi idő szerint pénteken, este hat órakor gyászmise lesz a Szent Pál Székesegyházban. 2 ezer férőhelyet biztosítanak a közönség számára, s a jelenlévők számára közvetítik az új uralkodó televíziós beszédét is, amennyiben akkor áll a nyilvánosság elé. A misén a várakozások szerint részt vesz Lizz Truss miniszterelnök és Sadiq Khan londoni polgármester is. Hivatalosan szombaton, helyi idő szerint 10 órakor kiáltják ki királynak III. Károlyt.

A brit posta közleménye szerint a néhai királynő arcképét viselő bélyegek továbbra is érvényesek, s ugyanez igaz a bankjegyekre is.

A színházi előadásokat megtartják, mindegyik egy perc néma csenddel kezdődik. Szintén egyperces néma csenddel kezdődött az angol parlament pénteki ülése is. Lizz Truss itt azt mondta, II. Erzsébet volt a legnagyobb vezető, akit a világ valaha ismert.

Elmaradnak az angol élvonal mérkőzései is. „A tisztelet jeleként a Premier League hétvégi fordulóját elhalasztják, beleértve a hétfő esti meccset is” - közölte a szövetség.

